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25.07.2017 22:28

Юлия Ефимова извинилась за "бронзу"

Российская пловчиха Юлия Ефимова, которая заняла третье место в заплыве на 100 метров брассом на чемпионате мира25 июля, извинилась перед своими болельщиками за результат. Спортсменка подчеркнула, что у нее начинает появляться злость.

- Не могу сказать, что я очень расстроена. Хотя злость появляется. Впереди 50, 200 м и эстафеты. За 100 м обидно и досадно. Извиняюсь перед своими болельщиками. Но в спорте такое бывает.

- Полуфинал, в котором вам всего 0,01 не хватило до мирового, как восприняли?

- Обрадовалась такому результату. Даже не думала о подобных секундах. И надеялась, что в финале проплыву быстрее.

- Как развивались ваши отношения с Кинг на этом турнире вне бассейна?

- Она на меня боится смотреть. Перед стартом мы не общались, она делает вид, что не замечает меня. А после финиша все было куда теплее.

- Вас не раздражает, что ваше с ней противостояние раздувается так сильно? Россия против Америки, холодная война.

- Меня это смешит и заводит.

Источник: Спорт-Экспресс


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