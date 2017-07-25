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Туризм

Заставят ли россиян летать налегке

Заставят ли россиян летать налегке

Через два месяца все российские авиакомпании смогут стать лоукостерами — они получили право требовать доплату за багаж при продаже невозвратных билетов. Чем новые правила помогут отечественным авиакомпаниям и позволят ли сэкономить российским путешественникам, «Фонтанке» помогли разобраться научный сотрудник НИУ ВШЭ Федор Борисов и заместитель генерального директора «Аэрофлота» Владимир Александров.

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25.07.2017 22:18
38 Комментариев
Заставят ли россиян летать налегке
  1. Что случилось?
  2. Теперь за любой багаж придется платить?
  3. А что раньше такого не было?
  4. Это значит будет больше дешевых билетов?
  5. А что будет с ручной кладью? У «Победы» сейчас много на борт не возьмешь.
  6. Что я все-таки смогу пронести на борт, если куплю невозратный безбагажный билет?
  7. За телефон и куртку придется доплачивать?
  8. Превратятся ли все российские перевозчики в аналоги «Победы»?

1 Что случилось?

Совет Федерации РФ утвердил поправки в Воздушный кодекс, меняющие правила провоза багажа. Проект был согласован сенаторами после того, как его на прошлой неделе в третьем и окончательном чтении приняла Госдума. Закон вступит в силу через 60 дней после подписания президентом и официального опубликования. С этого момента авиакомпании получат возможность требовать доплату за багаж для самых дешевых билетов.

2 Теперь за любой багаж придется платить?

Нет. Перевозчик сможет требовать с пассажира доплату за багаж, только если тот купил билет с так называемым невозвратным тарифом. Но если ваш проездной документ предусматривает возможность компенсации при возврате или обмене, авиакомпания обязана взять ваш багаж при условии, что его вес не превышает 10 кг. В любом случае она должна проинформировать вас об условиях провоза багажа и ручной клади при покупке билета.

3 А что раньше такого не было?

Возможность продавать невозвратные билеты появилась у авиакомпаний в 2014 году. Однако до принятия новых поправок для этого тарифа сохранялось требование перевозить багаж пассажира до 10 кг, не уточняя где именно, в салоне или багажном отсеке. Некоторые российские компании, — например, «дочка» «Аэорофлота» «Победа», «Уральские линии» и S7, устанавливали собственные ограничения для невозвратных билетов, что вызывало претензии Ространснадзора и скандалы с пассажирами.  Иностранные лоукостеры, летающие из российских аэропортов, не подпадают под эти нормы, поэтому и сейчас могут продавать билеты без багажа. Теперь отечественные и зарубежные перевозчики окажутся в равных условиях.

4 Это значит будет больше дешевых билетов?

В идеале, да. Сейчас затраты на перевозку багажа заложены в стоимость билетов всех отечественных перевозчиков. Новые правила дают компаниям возможность более гибко управлять своими издержками, а потребителю не платить за услугу, которой он не пользуется. К примеру, лоукостер «Победа» утверждает, что 40% его пассажиров путешествуют налегке и не сдают багаж. Компания уже пообещала снизить базовые тарифы на 20% после вступления в силу новых правил.

Кроме того, по мнению авторов законопроекта, освободившееся в багажном отсеке место можно будет использовать для перевозки коммерческих грузов, а значит, опять же, больше зарабатывать и не перекладывать растущие издержки на потребителя.

5 А что будет с ручной кладью? У «Победы» сейчас много на борт не возьмешь.

Сейчас правила провоза багажа регулируются Федеральными авиационными правилами (ФАП). Они говорят, что пассажир может взять с собой бесплатно 10 кг багажа, в том числе салон самолета. Также существует перечень из 15 вещей, которые разрешены сверх этой нормы. Среди них, к примеру, дамская сумочка, верхняя одежда, детское питание, сотовый телефон, фотоаппарат, портативный компьютер, детская люлька, а также костыли, носилки и кресло-коляска. Однако после вступления в силу поправок в Воздушный кодекс, правительству придется скорректировать данные правила.

6 Что я все-таки смогу пронести на борт, если куплю невозратный безбагажный билет?

Минтранс уже опубликовал проект изменений в ФАП, которые устанавливают лимит ручной клади в размере 5 кг – они включают все, что не запрещено к перевозке. В списке вещей, которые можно взять помимо установленной нормы, остались дамские сумки, портплед с костюмом и детское питание для ребенка и костыли, носилки или кресло-коляска. Зато Минтранс вычеркнул из него «наименее востребованные», на его взгляд, предметы – верхнюю одежду, зонт, ноутбук, мобильный телефон, фотоаппарат и видеокамеру.

7 За телефон и куртку придется доплачивать?

Если по их вине произойдет «перевес», придется доплатить. Однако, если пассажир решит взять с собой фотоаппарат или ноутбук, то уложиться в положенные 5 кг действительно будет проблематично. Впрочем, не исключено, что после критики главы Совфеда Валентины Матвиенко, назвавшей проект Минтранса «чушью» и «провокацией», они будут смягчены. Минтранс на своем сайте уже сообщил о готовности к диалогу.

8 Превратятся ли все российские перевозчики в аналоги «Победы»?

Принятие поправок в Воздушный кодекс будет способствовать появлению на рынке новых российских лоукостеров и даст возможность использовать модель, когда потребитель сам выбирает, за какие услуги хочет платить, считают эксперты. Однако чересчур жесткие ограничения по ручной клади, весьма приближенные к правилам, которые установил для себя лоукостер «Победа», приведут к ухудшению уровня сервиса. Хотя в Минтрансе утверждают, что компании вправе по своему усмотрению расширять нормы провоза багажа в салоне, многие могут не устоять перед искушением дополнительно заработать. Причем, это создаст неудобства и для самих перевозчиков, которым придется взвешивать куртки и фотокамеры при регистрации на рейс.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

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комментарии пользователей (38)
trash_tiger
26 июля 2017 г. 01:07
Вай-мэ. До карманной клади ещё не додумались. А ить покупаешь запорожские шаровары, нашиваешь 18 карманов и нормально по им раскладывешь килограм -— сколько подтяжки выдержат.
Kit.
26 июля 2017 г. 01:02
Клапауциус:
На внутриевропейских рейсах эконом-light только ручная кладь до 8 кг.
В 8 кг мой фоторюкзак влезет. В 5 — вряд ли.
vamos
26 июля 2017 г. 00:53
Клапауциус: Могу скинуть скрин. 2011-й год, СПб — Дюссельдорф люфтами. 43 доллара (через экспедию) туда-обратно с багажом.
vamos
26 июля 2017 г. 00:49
Buka: "куртки" не приняли и у нас. Ручную кладь взвешивают в зависимости от аэропорта и человеческого фактора. Я и с багажом улетал с перевесом в 3-5 кг, но видел как людей за это либо сильно гоняют, либо просят евров так 50 и выше оплатить. Но речь-то о другом, если еще раз перечитаете. У большинства европейских компаний, на рейсах внутри Европы, самый дешевый тариф и не возвратен, и не включает сдаваемый багаж.
Клапауциус
26 июля 2017 г. 00:47
vamos: Вот это и удручает, за цену, которая лет 5-7 назад была "все включено" теперь и самый лимитированный тариф не всегда купишь. С официальными процентами (их) инфляции как-то плохо стыкуется.

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