Заставят ли россиян летать налегке

4 Это значит будет больше дешевых билетов?

В идеале, да. Сейчас затраты на перевозку багажа заложены в стоимость билетов всех отечественных перевозчиков. Новые правила дают компаниям возможность более гибко управлять своими издержками, а потребителю не платить за услугу, которой он не пользуется. К примеру, лоукостер «Победа» утверждает, что 40% его пассажиров путешествуют налегке и не сдают багаж. Компания уже пообещала снизить базовые тарифы на 20% после вступления в силу новых правил.

Кроме того, по мнению авторов законопроекта, освободившееся в багажном отсеке место можно будет использовать для перевозки коммерческих грузов, а значит, опять же, больше зарабатывать и не перекладывать растущие издержки на потребителя.