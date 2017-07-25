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25.07.2017 22:09
8 Комментариев

Рекордная такса депутата Смехова

Депутат уверяет, что за бизнес-консультации получил 60 млн рублей, но потребовались еще. Тогда коммерсант взял с собой 150 тысяч евро и полицейских. Вот краткая математика задержания депутата Смехова.
Рекордная такса депутата Смехова

Cледственный комитет 25 июля официально сообщил, что секретарь партии «За справедливость», муниципальный депутат Смехов,  подозревается в том, что получил от предпринимателя 150 тысяч евро за «решение вопроса о восстановлении статуса разрешения на строительство объекта недвижимости в суде первой, второй и третьей инстанции Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти». «Фонтанка» узнала, что до этого коммерсант уже отдал тому же депутату 60 миллионов рублей за то же самое. Поэтому бизнесмен и не выдержал, как объясняет теперь сам Смехов, – консультаций.

После того, как оперативники Управления экономической безопасности ГУ МВД днем 24 июля задержали муниципального депутата Купчино Александра Смехова в его же машине в центре Петербурга, больше всех злилась следователь Следственного комитета города. Просто ей пришлось часов пять описывать в протоколе осмотра номера всех купюр из изъятых 150 тысяч евро. И только к вечеру в первом отделе (преступления против госвласти и в сфере экономики) второго управления СК Петербурга было возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 159 – «мошенничество в особо крупном размере», а депутата Смехова перебазировали в Межрайонный изолятор временного содержания на Захарьевской улице.

И тут «Фонтанка» вспомнила, что параллельно работе на освобожденной основе в муниципалитете Смехов, врач по первому образованию и юрист по второму, занимался бизнесом. В 2014 году в качестве основного места работы в информации для избиркома он указал ООО «СлавСтройИнвест», в 2016 -м – ООО «Регион-Строй». Обе компании зарегистрированы по адресу его собственной квартиры и по отчетности не ведут активной деятельности.

Всего за время своей бизнес-карьеры он был участником или руководителем 13 компаний, связанных со строительством. Одно из юрлиц Смехова в 2015 году участвовало в судебном разбирательстве в арбитражном суде: представителям компании показалось, что спортивный комплекс в Лахте построен на основании незаконно выданного архитектурно-планировочного решения. Арбитражный суд иск бизнесменов к петербургским властям отклонил. По информации «Фонтанки», именно строительно-арбитражные тонкости и завели Александра Смехова в камеру.

Как нам стало известно, между предпринимателем, передавшим ему 24 июля сумку со 150 тысячами евро, и Смеховым уже полгода существовали активные товарно-денежные отношения. По версии следствия, Смехов обещал решить вопросы во всех инстанциях арбитража. А так как инстанции три, то и получил от бизнесмена три транша. Каждый по 20 миллионов рублей. Согласны, – такса серьезная, но не для мирового же суда.

«Фонтанка» успела поговорить с знакомыми депутатами. Все как один они не столько возмутились, сколько удивились. По их практике о таких суммах за лоббирование они слышат впервые. К примеру, депутата петербургского ЗакСа Вячеслава Нотяга задержали за 1,2 миллиона. Даже легендарный начальник отдела «Запад» ГУСБ МВД, полковник Тимченко обвиняется за попытку получения взятки в сто миллионов рублей. Так там была история о миллиардном налоговом деле.

Но к началу лета, по мнению Смехова, что-то в арбитраже не сработало. И для полной победы права потребовалось еще столько же. То есть еще 60 миллионов рублей. В этом месте предприниматель и сломался. С таким вот отвратительным настроением он нашел оперативников в известном доме на улице Чайковского, где расположены кабинеты Управления экономической полиции и противодействия коррупции полицейского главка. Там выслушали и обрадовались. Тем более, что, по воспоминаниям заявителя, Александр Смехов не только жонглировал статусными именами, но даже заводил уже обескровленного поборами в общественную приемную одного из депутатов ЗакСа.

Так что, когда Смехова взяли с поличным, с ним долго беседовали о продолжении. Так поступает большинство полицейских. Они убеждают, что если задержанный нацепит на себя микрофон и отнесет часть суммы наверх, то ему это зачтется. Во-первых, будет ждать суда дома, а во-вторых, суд ограничится условностью. Немного неловко перед «шефом», но тут уж не до сантиментов.

По данным «Фонтанки», со Смеховым договаривались долго, он анализировал, переспрашивал, но двигаться в нужном следствию русле не захотел. Ну, а на нет – и свободы нет.

Заметим, что официально Смехов признал получение сумм, но подчеркнул, что они были им получены за консультации. Рынок парирует такое ценообразование, но все же советовал секретарь партии «За справедливость».

Если о таинственном депутате ЗакСа, который стоит за опальным Смеховым, то он пока для «Фонтанки» инкогнито. В оперативной среде говорят, что его ждут с вопросами из отпуска.

Что касается партийности Александра Смехова, то он стал муниципальным депутатом в 2014 году. Тогда на выборах, которые позже в Центризбиркоме назвали прошедшими с многочисленными нарушениями, в муниципальные советы смогли избраться единицы независимых кандидатов. Муниципалитеты занимали команды, подконтрольные тем или иным провластным группировкам. В том числе в совет МО «Купчино» избрались лояльные главе регионального отделения Молодой гвардии «Единой России» Михаилу Черепанову. Смехов в том числе. При этом никакой политической активности за два года депутат не проявил. Лишь в 2016 году, став секретарем отделения партии «За справедливость» («Парзас»), он завел страницу в Твиттере и начал демонстрировать деятельность, намереваясь поучаствовать в выборах в ЗакС в качестве конкурента партии «Парнас». Смехов провел по Невскому колонну из десятка человек на первомайской демонстрации и прокомментировал переезд СПбГУ. Одновременно появилась страница партии «За справедливость» «ВКонтакте», за три месяца участия в выборной кампании на нее подписались 40 человек. Накануне выборов Смехову удалось за рекордные сроки собрать подписи для регистрации партии, однако Горизбирком их забраковал. С тех пор его активность в соцсетях иссякла.

Евгений Вышенков, Ксения Клочкова,

"Фонтанка.ру"

 


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комментарии пользователей (8)
Кадум Ротаредом
26 июля 2017 г. 00:54
Лена Головач: Если гондольер — то точно не на галере! :))) На галере — галерист!
Кадум Ротаредом
26 июля 2017 г. 00:53
Proletariy: Вы, наверное. Без таких как он вы совсем загнетесь.
Proletariy
26 июля 2017 г. 00:26
hell9000:
пора сваливать с этой страны..
Что Вас удерживает?
dddmmm
25 июля 2017 г. 23:54
По их практике
И не скрывают даже.
kareglazov
25 июля 2017 г. 23:03
Верный путинец.
СМИ2
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