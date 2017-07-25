СМИ: Манчини еще не одобрил подписание Конти из "Колона"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини еще не одобрил приобретение защитника "Колона" Хермана Конти. Агент 23-летнего игрока Николас Карамбула 25 июляподтвердил, что переговоры близки к завершению.

– Мы ждем подтверждения со стороны Манчини, – цитирует Uno Santafe Карамбулу. – Возможно, оно будет получено сегодня-завтра. Я настроен оптимистично. У нас хороший, позитивный контакт с "Зенитом".

Если Манчини не одобрит приобретение Конти, то у нас есть три варианта с итальянскими командами. Но мы же не можем вынудить Манчини ускорить принятие решения. Я повторю, что настроен оптимистично.

Ранее появилась информация о том, что Конти подпишет контракт с "Зенитом" на четыре года и станет рекордной продажей для "Колона", который выручит 4 миллиона евро за игрока.