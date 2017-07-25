Банк «Санкт-Петербург» вышел на рынок онлайн-касс

Банк-Санкт-Петербург купил 50% ООО «Касл Юнайтед», которая под брендом Касл (Qasl) продвигает платформу онлайн-касс для малого и микро бизнеса. Сообщение банка о покупке появилось в ленте раскрытия информации вечером 25 июля. Сумма сделки не раскрывается.

Напомним, что измененный федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники» (54-ФЗ) обязал большинство предпринимателей с 1 июля 2017 года заменить старые кассовые аппараты новыми онлайн-кассами и передавать информацию о продажах в ФНС в режиме онлайн. Покупка платформы позволила банку выйти на этот рынок с собственным предложением. На сайте кредитного учреждения уже предлагаются клиентам онлайн-кассы Qasl и система автоматизации продаж и управления бизнесом через личный кабинет.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Касл Юнайтед» зарегистрировано в Санкт-Петербурге в декабре 2016 года. Уставный капитал — 20 тысяч рублей. Основной вид деятельности – разработка компьютерного программного обеспечения. 50% принадлежат банку «Санкт-Петербург», 49,5% – генеральному директору компании Григорию Васинкевичу, 0,5% – Сергею Золотникову.