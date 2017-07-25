Еще
22:06 25.07.2017
Пришлите свою новость!
21:39
Путин и вице-президент Ирака обсудили поставки танков Т-90
21:24
СМИ: Манчини еще не одобрил подписание Конти из "Колона"
21:15
Совет Федерации одобрил закон о компенсационном фонде
21:09
Банк «Санкт-Петербург» вышел на рынок онлайн-касс
21:03
Ефимова проиграла стометровку брассом
20:50
Петербуржцы спроектируют судно для перевозок на линии Сахалин - Курилы
19:56
Очередь к метро «Электросила» растянулась до соседней улицы
19:40
Министр транспорта РФ: С отменой бесплатного багажа авиабилеты подешевеют на 20%
19:29
Ломоносовские депутаты свергли своего главу и героя
19:25
Bank of America: Ключом к успеху для биткоина является признание его залогом
19:15
Эрдоган: Соглашение о поставке российских С-400 в Турцию подписано
19:12
«Фонтанка» за 60 секунд – 25 июля
18:53
Соцсети: «Идеальная чашка» закрыла последнее кафе в Петербурге
18:50
Секретаря партии «За справедливость» задержали при получении 70 млн рублей
18:41
В хоккейном клубе СКА сменился генеральный директор
18:25
Корабль ВМС США открыл предупредительную стрельбу по иранскому судну
18:20
На набережной реки Фонтанки двор превратился в озеро
18:11
Вице-президент Ирака поблагодарил Путина за ускорение поставок вооружения
18:08
«Пётр Великий» пришел в Петербург
17:59
ВС РФ доверяет петербургским судам в деле «Интарсии»
17:42
Коллапс у моста Александра Невского связывают с мощами
17:23
Сервер ФНС упал в последний день приема деклараций по НДС
17:17
«Победа» готова снизить цены до 20 процентов
17:02
Матвиенко: Проект Минтранса об ограничениях по ручной клади - «чушь» и «провокация»
16:56
Депутата Резника решили наказать за участие в акции 12 июня
16:54
В Английском парке нашли мёртвую женщину
16:49
Минтранс: Авиапассажирам не придётся доплачивать за «привычные вещи» в ручной клади
16:42
«Царскому Селу» подарили «янтарное» яйцо из хрусталя
16:23
«Мажор с Рублёвки» устроил ДТП с 4 пострадавшими в Москве
16:18
Для благотворительных фотосессий фонд AdVita приглашает профессионалов
16:11
Элитный посёлок в Зеленогорске выставлен на торги после банкротства застройщика
16:09
Петербургский школьник получил золото на Международной олимпиаде по физике
15:56
Станция метро «Лиговский проспект» открыта после проверки
15:52
СК ищет богохульство на фотографиях полуодетой невесты в заброшенном храме
15:46
«Вагонмаш» оспаривает 400-миллионные пени за просрочку поставок вагонов в Петербург
15:41
Труба на Союза Печатников не выдержала испытаний
15:28
СМИ: Хоккеист СКА и сборной России пойман на допинге
15:21
Станция метро «Лиговский проспект» закрыта для пассажиров
15:13
В 2017 году на трубы и энергетику в Петербурге потратят 72 млрд рублей
15:10
Женщина-таксист в Кронштадте подвезла пассажира с ножом до Росгвардии
15:00
Петербурженка пыталась остановить лифт и осталась без пальца
14:59
Финляндия подозревает российских контрабандистов в жестоком обращении с нелегалами
14:54
Визит клиентов в офис «Аэлиты-Трэвэл» сопровождает полиция
14:50
Украинец получил 30 суток общественных работ за ношение георгиевской ленты
14:43
Петербуржец плывёт 70 километров по Неве
14:41
Чиновники Смольного изменили прогнозы роста тарифов и собственных зарплат
14:38
В финском городе Савонлинна из-за визита Путина запретили дроны
14:33
Юных областных зацеперов сняли с электрички на Финляндском вокзале
14:10
На берегу Ладоги нашли обглоданного крокодила
14:07
Папеэте закроет «Дом Полинезии» в Петербурге из-за некомпетентности местного персонала
13:59
Алтай, Краснодар, Ставрополье и Крым назвали размеры курортного сбора
13:41
На развязке КАД с Московским шоссе закроют один из съездов
13:29
Полузащитник Кузяев: Отец поставил перед фактом, что «Зенит» покупает меня
13:21
Осужденному за убийство Немцова выплатят 6 тысяч евро
13:14
Общественная палата Петербурга предложила полиции вооружиться дронами
13:11
От Балтийского завода уплыл крупнейший в мире ледокол
12:56
СМИ: Генпрокуратура не доверяет дело владельца «Интарсии» петербургским судам
12:48
Минтранс убрал из бесплатной ручной клади куртки, ноутбуки, фотоаппараты и зонты
12:40
Рухнувшую школу в Мурино и обвалившуюся квартиру в Петербурге проектировала одна компания
12:35
Жильцы дома на Каменноостровском должны сами заказать экспертизу на аварийность
12:25
На Луначарского маршрутка протаранила трамвай
12:16
Защитник Кайо отказался переходить в «Зенит»
12:05
Россиянина задержали за запуск дрона над Минобороны Латвии
11:52
Пробка на севере КАД превысила 10 км
11:46
По делу ставшего аварийным дома на Каменноостровском задержали хозяина квартиры
11:42
Глава ВЦИОМа ответит за рассуждения о «2% дерьма» на ТВ в суде
11:40
Приставы помогли Росприроднадзору получить 630 тысяч с «Прибалтийской»
11:22
Спецпредставитель Госдепа выступил за поставку оружия Украине
11:15
Смольный подсчитал уровень безработицы и среднюю зарплату в Петербурге
11:10
Минприроды будет награждать за выявление экологических нарушений
Предыдущие новости
Архив материалов
Спорт
Версия для печати
25.07.2017 21:03

Ефимова проиграла стометровку брассом

Юлия Ефимова 25 июля заняла третье место на дистанции 100 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.

Россиянка финишировала с результатом 1 минута 5,05 секунды. "Золото" с мировым рекордом выиграла американка Лилли Кинг (1 минута 4,13 секунды). Второе место заняла также пловчиха из США Кэти Мейли (1 минута 5,03 секунды).

В полуфинале Ефимова проплыла дистанцию за 1 минуту 04,36 секунды, с лучшим временем среди всех участниц соревнований.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Компания Тайм Триал
07.07.2017 17:47

SUP-POLO покажет настоящий экстрим на воде

Новая азартная, увлекательная, зрелищная и многими доселе невиданная игра будет представлена 9 июля в акватории пляжа Петропавловской крепости компанией Тайм Триал.
«КARELIAN ROCKS-2017»
06.07.2017 08:00

Скалолазный фестиваль «КARELIAN ROCKS-2017» прошел при поддержке КЕЙ

2 июля в скальном парке «Змеиная гора» (Республика Карелия) завершился третий ежегодный скалолазный фестиваль «КARELIAN ROCKS-2017», организованный Федерацией альпинизма Санкт-Петербурга.
Tele2
03.07.2017 16:45

Tele2 проанализировала активность болельщиков на Кубке конфедераций

Tele2 подвела итоги мобильной активности болельщиков Кубка конфедераций. Чаще всего клиенты оператора звонили на сочинском стадионе «Фишт», а пользовались интернетом на стадионе «Санкт-Петербург».
Материалы рубрики
Новости
Статьи
СМИ: Манчини еще не одобрил подписание Конти из "Колона"
Ефимова проиграла стометровку брассом
В хоккейном клубе СКА сменился генеральный директор
СМИ: Хоккеист СКА и сборной России пойман на допинге
Петербуржец плывёт 70 километров по Неве
Полузащитник Кузяев: Отец поставил перед фактом, что «Зенит» покупает меня
Защитник Кайо отказался переходить в «Зенит»
Чемпион мира по хоккею Зарипов дисквалифицирован на два года за допинг
Назван состав сборной России по хоккею для участия в Sochi Hockey Open
Сарсания: вопрос по переходу в «Зенит» Ригони решится в ближайшие дни
Первая волевая Манчини
Новый «Рубин», новый «Зенит» - встречаемся на Крестовском
«Зенит» поставил болельщиков в очередь
Кем СКА будет защищать титул чемпионов
Как "Терек" стал "Ахматом"
Дебют нового «Зенита»
Как Дрозденко пропустил дебют "Тосно"
Ротенберг растит конкурента «Зениту» и «Тосно»
Главные интриги российского футбола
Максим Левченко: В Ингерманландском дерби проигравших быть не может
Говорим и показываем
Главное
Последнее

«Пётр Великий» пришел в Петербург

На набережной реки Фонтанки двор превратился в озеро

«Царскому Селу» подарили «янтарное» яйцо из хрусталя

Новости компаний
Компания Тайм Триал
07.07.2017 17:47
SUP-POLO покажет настоящий экстрим на воде
Новая азартная, увлекательная, зрелищная и многими доселе невиданная игра будет представлена 9 июля в акватории пляжа Петропавловской крепости компанией Тайм Триал.
«КARELIAN ROCKS-2017»
06.07.2017 08:00
Скалолазный фестиваль «КARELIAN ROCKS-2017» прошел при поддержке КЕЙ
2 июля в скальном парке «Змеиная гора» (Республика Карелия) завершился третий ежегодный скалолазный фестиваль «КARELIAN ROCKS-2017», организованный Федерацией альпинизма Санкт-Петербурга.
Tele2
03.07.2017 16:45
Tele2 проанализировала активность болельщиков на Кубке конфедераций
Tele2 подвела итоги мобильной активности болельщиков Кубка конфедераций. Чаще всего клиенты оператора звонили на сочинском стадионе «Фишт», а пользовались интернетом на стадионе «Санкт-Петербург».
КЕЙ
03.07.2017 08:00
Ритейл КЕЙ оценил популярность спиннеров
Журнал Forbes в конце 2016 года назвал спиннер – вращающуюся игрушку-антистресс самым популярным офисным атрибутом 2017 года. И прогноз подтвердился: в апреле и мае 2017 года в мире было продано около 50 миллионов «пальчиковых» гаджетов.
“Кубок форта Константин”
29.06.2017 17:03
Лучшие спортсмены России сразятся за 4 000$ на соревнованиях по вейкбордингу в Кронштадте
2 июля на территории форта Константин в парке активного отдыха «Кингвинч» состоятся всероссийские ежегодные соревнования по вейкбордингу “Кубок форта Константин”.
Tele2
23.06.2017 16:44
Tele2 поддержит триатлон Tour De Vyborg
Tele2 стала партнером триатлона Vyborgtri, который пройдет в Выборге 25 июня в рамках спортивного проекта Tour De Vyborg.
ФОРА-БАНК
22.06.2017 12:40
В честь 25-летия ФОРА-БАНК выступил Генеральным спонсором серии регат «Who is who»
В 2017 году АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) празднует 25-летний юбилей, в честь которого банк выступает Генеральным спонсором регат «Who is who»
супермаркет цифровой техники КЕЙ
08.06.2017 08:00
КЕЙ назвал 5 главных правил при выборе гироскутера
Гироскутер или мини-сигвей – один из самых «трендовых товаров» 2016-2017 года.
XV Международный шахматный турнир «Юные звезды мира»
17.05.2017 17:54
Международный шахматный турнир «Юные звезды мира» стартовал в Киришах
XV Международный шахматный турнир «Юные звезды мира», посвященный памяти одного из сильнейших юных шахматистов Ленобласти Вани Сомова, начался в Киришах. В этом году он проходит в новом формате.
www.forabank.ru
19.04.2017 15:07
ФОРА-БАНК стал генеральным спонсором «Петербургского полумарафона»
В год празднования своего 25-летнего юбилея АО «ФОРА-БАНК» выступил в качестве Генерального спонсора 8-ми самых ярких беговых событий 2017 года. Одним из них стал «Петербургский полумарафон».
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.