Ефимова проиграла стометровку брассом

Юлия Ефимова 25 июля заняла третье место на дистанции 100 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.

Россиянка финишировала с результатом 1 минута 5,05 секунды. "Золото" с мировым рекордом выиграла американка Лилли Кинг (1 минута 4,13 секунды). Второе место заняла также пловчиха из США Кэти Мейли (1 минута 5,03 секунды).

В полуфинале Ефимова проплыла дистанцию за 1 минуту 04,36 секунды, с лучшим временем среди всех участниц соревнований.