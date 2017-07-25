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25.07.2017 20:50

Петербуржцы спроектируют судно для перевозок на линии Сахалин - Курилы

Петербургские компании выиграли конкурс государственного АО «Сахалинлизингфлот» на проектирование грузопассажирского судна для работы на линии между Сахалином и Курильскими островами. Сумма контракта составит 56 млн рублей.

Итоги тендера были подведены еще 21 июля, однако местные СМИ сообщают об этом только сегодня.

Согласно данным на портале госзакупок, ЗАО «Морское инженерное бюро-дизайн-СПБ» и АО «ЦНИИМФ» за два месяца предстоит разработать 75-метровое стальное двухпалубное судно вместимостью не менее 100 человек. На борту разместятся 30 кают, комната матери и ребенка, медицинский блок, туалеты, места для хранения багажа и столовая, в которой одновременно сможет обедать половина пассажиров. На грузовой палубе заказчик хочет видеть место для шести автомобилей и 36 двадцатифутовых контейнеров, а также места под четыре рефрижераторных контейнера. Для загрузки и разгрузки на судах предстоит запроектировать два крана.

Максимальная скорость судна, согласно техзаданию, должна составлять не менее 15 узлов, оно должно иметь ледовый класс не ниже arc4 и соответствовать требованиям Российского морского регистра судоходства. Минимальный срок службы – от 25 лет.

Ранее «Морское инженерное бюро-дизайн-СПБ» уже разработало грузопассажирские автомобильно-железнодорожные паромы для Дальнего востока. 29 июня два судна для линии линии Ванино — Холмск петербургской разработки торжественно заложили на Амурском судостроительном заводе. Это будут более крупные суда, которые будут вмещать 30 железнодорожных вагонов, 48 грузовых автопоездов и 28 легковых автомобилей.

Справка:

ЗАО «Морское инженерное бюро-дизайн-СПБ» зарегистрировано в 2005 году. Компания находится в Санкт-Петербургу, но, согласно сайту, имеет офис и в Одессе. Основной профиль деятельности ЗАО: комплексные научные исследования и разработка проектов гражданских судов всех типов и назначений. Выручка от продаж компании в 2015 году составила 120,5 млн рублей. Чистый убыток — 10,9 млн рублей.

АО «Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт морского флота (ЗАО «ЦНИИМФ») зарегистрировано в 1993 году. Институт ведет историю с 1929 года, являясь головной научной организацией Российской Федерации в области морского транспорта. Основной вид его деятельности - научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие. Выручка от продаж в 2016 году составила 352,8 млн рублей. Чистая прибыль — 2,3 млн рублей.


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