Петербуржцы спроектируют судно для перевозок на линии Сахалин - Курилы

Петербургские компании выиграли конкурс государственного АО «Сахалинлизингфлот» на проектирование грузопассажирского судна для работы на линии между Сахалином и Курильскими островами. Сумма контракта составит 56 млн рублей.

Итоги тендера были подведены еще 21 июля, однако местные СМИ сообщают об этом только сегодня.

Согласно данным на портале госзакупок, ЗАО «Морское инженерное бюро-дизайн-СПБ» и АО «ЦНИИМФ» за два месяца предстоит разработать 75-метровое стальное двухпалубное судно вместимостью не менее 100 человек. На борту разместятся 30 кают, комната матери и ребенка, медицинский блок, туалеты, места для хранения багажа и столовая, в которой одновременно сможет обедать половина пассажиров. На грузовой палубе заказчик хочет видеть место для шести автомобилей и 36 двадцатифутовых контейнеров, а также места под четыре рефрижераторных контейнера. Для загрузки и разгрузки на судах предстоит запроектировать два крана.

Максимальная скорость судна, согласно техзаданию, должна составлять не менее 15 узлов, оно должно иметь ледовый класс не ниже arc4 и соответствовать требованиям Российского морского регистра судоходства. Минимальный срок службы – от 25 лет.

Ранее «Морское инженерное бюро-дизайн-СПБ» уже разработало грузопассажирские автомобильно-железнодорожные паромы для Дальнего востока. 29 июня два судна для линии линии Ванино — Холмск петербургской разработки торжественно заложили на Амурском судостроительном заводе. Это будут более крупные суда, которые будут вмещать 30 железнодорожных вагонов, 48 грузовых автопоездов и 28 легковых автомобилей.