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25.07.2017 19:56

Очередь к метро «Электросила» растянулась до соседней улицы

Желающие попасть на станцию петербургского метро «Электросила» надолго застряли на входе в вестибюль станции.

читатель "Фонтанки"

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Как сообщают читатели «Фонтанки», вечером 25 июля очередь вдоль Московского проспекта достигла улицы Решетникова. Перед вестбюлем собралось около сотни человек.

Проблемы с пропуском связаны с досмотрами пассажиров. Проверяют каждого, на кого сработали рамки металлодетекторов. Этот эксперимент начался 23 июля и проходит на станциях «Спасская», «Звенигородская», «Крестовский остров» и «Электросила».


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