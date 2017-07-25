Министр транспорта РФ: С отменой бесплатного багажа авиабилеты подешевеют на 20%
Цены на невозвратные билеты на самолёты могут снизиться на 10 – 20% благодаря закону, отменяющему бесплатный багаж. Об этом 25 июля заявил министр транспорта Максим Соколов.
Как передает НТВ, чиновник пояснил, что сделать авиаперелёты дешевле и есть цель закона.
«Законопроект принят по поручению президента и направлен на то, чтобы люди, которые пользуются невозвратными тарифами, летали еще дешевле. Многие пассажиры не берут с собой багаж», – цитирует телеканал главу Минтранса.
Справка:
Ранее 25 июля Совет Федерации одобрил принятый Госдумой проект закона, который разрешает авиаперевозчикам продавать невозвратные билеты без багажа.
Одновременно Минтранс опубликовал проект изменений в авиационных правилах, который предлагает установить минимальный вес ручной клади в 5 кг. Из списка вещей, которые пассажир может бесплатно взять с собой в салон самолёта, помимо ручной клади, исключены верхняя одежда, ноутбуки, мобильные телефоны, фотоаппараты и видеокамеры. Именно это абсурдное ограничение вызвало недовольство у спикера Совфеда, однако позднее Минтранс разъяснил, что эти вещи на борт пронести, разумеется, можно, но в составе всё тех же допустимых 5 кг. Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко проект раскритиковала.