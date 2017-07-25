Министр транспорта РФ: С отменой бесплатного багажа авиабилеты подешевеют на 20%

Цены на невозвратные билеты на самолёты могут снизиться на 10 – 20% благодаря закону, отменяющему бесплатный багаж. Об этом 25 июля заявил министр транспорта Максим Соколов.

Как передает НТВ, чиновник пояснил, что сделать авиаперелёты дешевле и есть цель закона.

«Законопроект принят по поручению президента и направлен на то, чтобы люди, которые пользуются невозвратными тарифами, летали еще дешевле. Многие пассажиры не берут с собой багаж», – цитирует телеканал главу Минтранса.