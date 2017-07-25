Bank of America: Ключом к успеху для биткоина является признание его залогом

Криптовалюты могут получить широкое распространение, если финансовые институты начнут принимать их в качестве залогового обеспечения.

Как сообщает 25 июля RNS, об этом пишет аналитик Bank of America Merrill Lynch Франсиско Бланш в обзоре «Bitcoin: a new liquid market?» от 24 июля.

«Может ли биткоин войти в благотворный цикл повышенной ликвидности, более низкой волатильности, привлекательной отдачи и более широкого признания? Возможно, если регулируемые финансовые учреждения станут принимать биткоин в качестве залогового обеспечения», – пишет Бланш.

Именно признание биткоина как залогового обеспечения является «решающим препятствием» на пути распространения криптовалюты, считает аналитик. «Нам не известно о каком-либо крупном (финансовом. – Прим. ред.) учреждении, которое в настоящее время использует криптовалюты в качестве залога. Таким образом, на наш взгляд, ключевым шагом для биткоина было бы его превращение в залоговое обеспечение», – подчеркивает аналитик.

Он отмечает, что объем ежедневных торгов биткоином составляет около $ 2 млрд, в то время как в 2012-м этот объем оценивался в $ 400 млн. При этом биткоин остается очень волатильным.

«Волатильность биткоина по-прежнему очень велика в сравнении с евро, иеной или даже золотом. Но в прошлом году этот показатель упал вдвое ниже волатильности серебра, являющегося мировым платежным средством в течение 400 лет», – говорится в обзоре.

Вместе с тем безопасность использования криптовалюты и ее регулирование вызывают у эксперта вопросы.

«Большие риски, присущие цифровым валютам, такие как мошенничество, взлом, кража, принятие новых протоколов, ограниченное признание и то, что это незаконное предложение на торгах во многих странах мира, делают это (широкое распространение биткоина. – Прим. ред.) маловероятным», – резюмирует аналитик.