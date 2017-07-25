«Фонтанка» за 60 секунд – 25 июля

Больше всего горожан сегодня занимает история с метро. После того, как комиссия не нашла в Петербурге безопасных станций, в подземке устроили эксперимент. Три утра подряд пассажиры стоят в очередях к «Спасской», «Звенигородской», «Крестовскому», а теперь и к «Электросиле». Во всем надо видеть плюсы – свежий воздух, уважительная причина для опоздания на работу и безопасные станции, на которые теперь, правда, не попасть.

Занимательная математика. Смольный посчитал, какова средняя зарплата в Петербурге. 53 261 рубль. Удивлены? Мы тоже.

Заодно в Смольном подумали о своих зарплатах. И тоже удивили – госслужащим не будут поднимать ставки оплаты труда еще 4 года.

Житель дома по Каменноостровскому проспекту затеял ремонт и устроил перепланировку, которую ему никто не разрешал. Из здания пришлось переселять жильцов, а хозяина квартиры задержала полиция. Дизайнеры – люди творческие, ну какие тут могут быть ограничения.

Наши чиновники – самые открытые. Дирекция по управлению спортивными сооружениями четвертый год не скрывает, что закупает реагенты для бассейнов по завышенным ценам. И конкурсы каждый раз выигрывает одна и та же компания. Ничего особенного.

Рубрика «Герои нашего времени». Больше 10 часов петербургский спортсмен-любитель плывет по Неве. Ему нужно пройти путь от крепости «Орешек» до Финского залива. 70 км. Следим, волнуемся.

Еще о героях – команда, собранная из жителей стран СНГ, выиграла мировой турнир по CS. Не знаете, что это такое? Не будьте темнотой, это круто. С победителями обстоятельно поговорила [Фонтанка.Офис].

В Петербург пришел большой и красивый атомный крейсер «Петр Великий». Самый большой и самый красивый.

А «Царское Село» обзавелось яйцом. Хрустальным.