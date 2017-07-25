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25.07.2017 19:15

Эрдоган: Соглашение о поставке российских С-400 в Турцию подписано

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что подписал соглашение о покупке российских зенитно-ракетных комплексов C-400.

Как пишет Hurriуet Daily News, такое заявление он сделал во время своего выступления на заседании правящей Партии справедливости и развития.

«Мы с Россией сделали необходимые шаги. Подписи поставлены, и надеюсь, мы увидим С-400 в нашей стране. И будем вести их совместное производство», — сказал Эрдоган.

СМИ сообщают, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать заявление Эрдогана.

Ранее сообщалось, что Россия предложила Турции купить зенитно-ракетный комплекс С-400 по цене $ 500 млн за дивизион. Переговоры о поставках российских вооружений Турции продолжались несколько месяцев. В частности, тема военно-технического сотрудничества России и Турции обсуждалась во время визита президента Турции в Сочи в начале мая.

Глава объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд на прошлой неделе заявлял, что информация о покупке Турцией российских комплексов С-400 неверна.

Источник: РБК


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