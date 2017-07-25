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25.07.2017 18:53

Соцсети: «Идеальная чашка» закрыла последнее кафе в Петербурге

Одна из старейших петербургских сетей кофеен «Идеальная чашка» прекратила работу.

Как сообщают участники группы заведения «ВКонтакте», последняя точка на Каменноостровском проспекте закрылась в середине июля. Официальное объяснение – «технические причины», однако вопрос посетителей о судьбе проекта администраторы группы оставили без ответа.

Сайт компании не работает, телефоны не отвечают, страницы кофейни в соцсетях не обновляются уже две недели.

Сеть кофеен «Идеальная чашка» была создана в Петербурге в 1998 году предпринимательницей Анной Матвеевой. К 2012 году сеть насчитывала 10 точек, однако потом сократилась до трех. Весной 2016 года компания сменила владельцев. Новыми собственниками стали три частных инвестора, среди которых новосибирский предприниматель Евгений Михиенко, ранее возглавлявший ООО «Яркая звезда», владельца  франшизы Carl’s Jr, обанкротившееся в 2015 году. После этого к ЗАО «Идеальная чашка» было подано более 10 исков примерно на 7 млн рублей. В феврале 2017 года в арбитраж было подано заявление о банкротстве сети, но оно осталось без рассмотрения.


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Не в первый раз Dostaевский, служба доставки еды на дом в северной столице, принимает участие в благотворительных акциях. Точнее, не просто принимает участие, а выступает организатором
Life Control
24.07.2017 18:40
Компания МегаФон представляет систему умных устройств Life Control
Каждый владелец дачи хочет сделать свое жилище удобным, безопасным, экономичным и современным. Например, удаленно регулировать полив урожая, при необходимости отключить подачу электричества, во время обнаружить на участке посторонних.
Tele2
24.07.2017 16:04
Tele2 организует площадку на Большом летнем фестивале «О, да! Еда!»
В выходные 29 и 30 июля в Приморском парке Победы (м. Крестовский остров) в пятый раз пройдет летний фестиваль «О, да! Еда!» и в третий раз – при поддержке оператора Tele2.
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