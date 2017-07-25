Секретаря партии «За справедливость» задержали при получении 70 млн рублей

Следственный комитет задержал в Петербурге муниципального депутата Купчино Александра Смехова, секретаря регионального отделения политической партии «За справедливость» («Парзас»). В отношении Смехова возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

Как стало известно «Фонтанке» 25 июля, оперативники задержали депутата 24 июля в Центральном районе в момент получения им 150 тысяч евро. По нашей информации, до этого он получил трижды по 20 млн рублей.

По данным следствия, подозреваемый потребовал от предпринимателя заплатить ему за решение вопроса о восстановлении статуса разрешения на строительство объекта недвижимости в суде первой, второй и третьей инстанции Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области. При этом реальной возможности исполнить обещанное он не имел.

По имеющимся у «Фонтанки» данным, до задержания муниципал из «Парзаса» приходил с потерпевшим на встречу с депутатом ЗакСа, где втроем они обсуждали решение указанного вопроса. Наше издание выясняет остальные подробности случившегося.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении меры пресечения и предъявлении обвинения Смехову.

Александр Смехов стал муниципальном депутатом в 2014 году, выиграв выборы в качестве самовыдвиженца. В качестве основного места работы в информации для избиркома он тогда указал ООО «СлавСтройИнвест». В 2016 году вместе с партией «Парзас» (как сочли политологи, она была создана для того, чтобы отнимать голоса у оппозиционной «Парнас») пытался избраться в депутаты ЗакСа, однако не прошел регистрацию. В официальной декларации указывал, что является генеральным директором ООО «Регион-Строй». По данным «Фонтанки», в кампании Смехову помогали сторонники «Единой России».