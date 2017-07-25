В хоккейном клубе СКА сменился генеральный директор

Должность генерального директора петербургского хоккейного клуба СКА покинул Вадим Фисько. Его место занял бывший управляющий директор армейцев Андрей Точицкий.

Как сообщает пресс-служба СКА, кадровое решение было принято 25 июля путем голосования на заседании совета директоров клуба.



Андрей Точицкий с июля 2016 года являлся управляющим директором СКА. Занимал должность генерального менеджера клуба с сентября 2008 года по май 2011 года, а также с июля 2015 года по июль 2016 года. Спортивный директор хоккейного клуба СКА с мая 2011-го по июль 2015 года. Президент АНО «Академия СКА». Президент Федерации хоккея Ленинградской области.