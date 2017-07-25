Корабль ВМС США открыл предупредительную стрельбу по иранскому судну

Американский патрульный корабль USS Thunderbolt открыл предупредительную стрельбу по иранскому судну в Персидском заливе. Иранское судно подошло к кораблям США на расстояние 137 метров.

Как передает Reuters, Thunderbolt попытался связаться с кораблем по радио, но он проигнорировал попытки установить связь. После этого американский патрульный корабль сделал предупредительные выстрелы. Выстрелы были произведены из пулемета 0,50 калибра (12,7 мм), уточняет Fox News со ссылкой на представителей американских военных.

Источники отметили, что, кроме попыток связаться с судном по радио, американские военные запустили сигнальные ракеты, чтобы предупредить иранское судно. Военные отметили, что оно «быстро» приближалось к кораблю ВМС США.

Как отмечает источник CNN, знакомый с ситуацией, судно могло принадлежать Корпусу стражей исламской революции.

Аналогичный случай между ВМС США и иранскими военными катерами произошел в январе 2017 года в Ормузском заливе. Тогда американский эсминец типа Mahan сделал три предупредительных выстрела по четырем иранским катерам, которые приблизились к военно-морским силам США. Они не ответили на требование снизить скорость и приблизились к американскому кораблю на расстояние 800 метров.