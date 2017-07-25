Группа «Аэрофлот» за полгода увеличила перевозку пассажиров на 16,6%

ПАО «Аэрофлот публикует операционные результаты Группы «Аэрофлот» и авиакомпании «Аэрофлот — российские авиалинии» за июнь и шесть месяцев 2017 года 1

Основные операционные показатели в январе – июне 2017 года

За шесть месяцев 2017 года Группа «Аэрофлот» перевезла 23,0 млн пассажиров, что на 16,6% превышает результат аналогичного периода прошлого года.

Пассажирооборот Группы увеличился на 18,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот Компании — на 11,7%.

Основные операционные показатели в июне 2017 года

В июне 2017 года Группа «Аэрофлот» перевезла 4,7 млн пассажиров, что на 19,4% превышает результат за июнь 2016 года. Количество перевезенных пассажиров авиакомпанией «Аэрофлот» в июне 2017 года составило 2,9 млн человек, увеличившись на 14,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Пассажирооборот Группы «Аэрофлот» в июне 2017 года увеличился на 20,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот авиакомпании «Аэрофлот» — на 10,8%. Рост предельного пассажирооборота в июне 2017 года по сравнению с аналогичным периодом

2016 года составил 18,2% для Группы и 9,6% для Компании.

На внутренних авиалиниях количество перевезенных пассажиров Группы в июне 2017 года увеличилось на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот — на 10,3%. Предельный пассажирооборот Группы увеличился на 10,1%.

На международных авиалиниях в июне 2017 года количество перевезенных пассажиров Группы увеличилось на 32,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот увеличился на 29,6%. Динамика показателей в международном сегменте обусловлена устойчивым спросом на фоне укрепления рубля. Положительное влияние на международные перевозки также оказали увеличение частотности и открытие новых рейсов по полученным допускам на выполнение международных маршрутов, развитие авиакомпанией «Россия» сотрудничества с туристическими операторами, развитие международной сети авиакомпанией «Победа».

[1] По данным управленческого учета