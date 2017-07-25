Вице-президент Ирака поблагодарил Путина за ускорение поставок вооружения

Вице-президент Ирака Нури аль-Малики поблагодарил президента РФ Владимира Путина за ускорение поставки оружия для борьбы с терроризмом. Встреча политиков состоялась 25 июля в Петербурге.

«Россия заняла почётную честную позицию и согласилась ускорить поставки тех вооружений, о закупке которых мы договорились ранее», – цитирует аль-Малики пресс-служба Кремля.

«В 2011 – 2012 годах нам удалось полностью взять под контроль, военными средствами победить терроризм. Однако до тех пор, пока религиозные идеи сеют раздор среди иракцев, всё это создаёт условия для возвращения терроризма. Именно так получилось в Сирии.

Сейчас в Ираке такая ситуация, что, если и далее будет сохраняться принцип разделения властей по религиозному принципу или по национальному признаку (то есть часть – суннитам, часть – шиитам, часть – арабам, часть – курдам, часть – христианам, часть – мусульманам), всё это обернётся новым раундом террористической активности», – отметил вице-президент Ирака.

«Хочу засвидетельствовать, я говорю это всегда, что Россия в регионе, в частности в Сирии и в Ираке, внесла огромный вклад в то, что касается недопущения распада нашего региона, и поэтому мы вас искренне благодарим. Если бы не ваша роль, то карта региона сейчас изменилась бы в очень негативном для нас ключе», – подчеркнул политик.

Он отметил, что кризис в Ираке и в Сирии не может быть преодолен исключительно военным решением, и для этого необходимы политические усилия.