ВС РФ доверяет петербургским судам в деле «Интарсии»

Отвечать по уголовному делу о многомиллионной растрате и покушении на хищение в особо крупном размере экс-владелец реставрационной компании «Интарсия» Виктор Смирнов и его первый заместитель Дмитрий Соколов будут в Петербурге.

Как сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского городского суда 25 июля, Верховный суд не увидел оснований сомневаться в объективности местных судей, несмотря на подозрения Генеральной прокуратуры, которая сомневалась в правильности решения судить бывшего главу компании в здании Выборгского районного суда, им же и построенного.

Опасаясь, что такое «близкое» знакомство повлияет на решение, прокуратура ходатайствовала о переносе слушания в Карелию, но понимания не встретила. Дело будет слушаться в Петербурге, как того требует законодательство.

