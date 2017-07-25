ВС РФ доверяет петербургским судам в деле «Интарсии»
Отвечать по уголовному делу о многомиллионной растрате и покушении на хищение в особо крупном размере экс-владелец реставрационной компании «Интарсия» Виктор Смирнов и его первый заместитель Дмитрий Соколов будут в Петербурге.
Как сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского городского суда 25 июля, Верховный суд не увидел оснований сомневаться в объективности местных судей, несмотря на подозрения Генеральной прокуратуры, которая сомневалась в правильности решения судить бывшего главу компании в здании Выборгского районного суда, им же и построенного.
Опасаясь, что такое «близкое» знакомство повлияет на решение, прокуратура ходатайствовала о переносе слушания в Карелию, но понимания не встретила. Дело будет слушаться в Петербурге, как того требует законодательство.
Справка:
Виктора Смирнова и Дмитрия Соколова обвиняют в растрате 320 миллионов рублей и покушении на хищение 390 миллионов при строительстве гостиницы в «Доме со львами». Уголовное преследование Смирнова началось после финансового спора «Интарсии» с ЗАО «Тристар Инвестмент Холдингс», которая выступала заказчиком строительства отеля. Экс-глава «Интарсии» живёт в Англии, его компаньон находится под домашним арестом.