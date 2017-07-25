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25.07.2017 17:23

Сервер ФНС упал в последний день приема деклараций по НДС

Федеральная налоговая служба (ФНС) с вечера 24 июля приостановила прием деклараций по НДС за второй квартал 2017 года и другую отчетность в электронном виде из-за аварии на сервере. В результате остановился весь электронный документооборот с налоговой службой.

По информации издания «Главбух», такие сообщения уже рассылают своим клиентам спецоператоры, через которые компании отправляют отчетность в ИФНС и фонды.

Работы по восстановлению сервера продолжаются, но пока точных прогнозов о сроках устранения неполадки никто не дает.
Сегодня, 25 июля, последний день, когда можно сдать декларацию по НДС за апрель-июль 2017 года без штрафов. Отправить декларацию можно до 23.59 включительно.

Если наладить прием отчётности ФНС не успеет, штрафы компаниям не грозят – ведь вины налогоплательщика в данном случае нет.


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spb.tehnomaks.ru
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Шоу-рум Xiaomi открыла компания "Техномакс", которая уже несколько лет активно занимается продажами и сопровождением продукции Xiaomi на российском рынке.
КЕЙ
19.07.2017 08:00
Эксперты КЕЙ рассказали, какие гаджеты нужны для успешной презентации
Деловую презентацию сложно представить без цифровой техники. Какие устройства помогут сделать выступление удачным и эффективным – рассказали эксперты сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ.
Tele2
18.07.2017 17:06
Пользователи Tele2 TV посмотрят новый сезон «Игры престолов»
В приложении Tele2 TV открылась подписка на сериалы онлайн-кинотеатра «Амедиатека». Вчера его пользователи смогли увидеть первую серию седьмого сезона «Игры престолов» − одного из самых рейтинговых сериалов мира.
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