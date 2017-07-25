Сервер ФНС упал в последний день приема деклараций по НДС

Федеральная налоговая служба (ФНС) с вечера 24 июля приостановила прием деклараций по НДС за второй квартал 2017 года и другую отчетность в электронном виде из-за аварии на сервере. В результате остановился весь электронный документооборот с налоговой службой.

По информации издания «Главбух», такие сообщения уже рассылают своим клиентам спецоператоры, через которые компании отправляют отчетность в ИФНС и фонды.

Работы по восстановлению сервера продолжаются, но пока точных прогнозов о сроках устранения неполадки никто не дает.

Сегодня, 25 июля, последний день, когда можно сдать декларацию по НДС за апрель-июль 2017 года без штрафов. Отправить декларацию можно до 23.59 включительно.

Если наладить прием отчётности ФНС не успеет, штрафы компаниям не грозят – ведь вины налогоплательщика в данном случае нет.