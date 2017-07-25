Старое жилье сдает позиции

Еще
17:55 25.07.2017
Пришлите свою новость!
17:42
Коллапс у моста Александра Невского связывают с мощами
17:23
Сервер ФНС упал в последний день приема деклараций по НДС
17:17
«Победа» готова снизить цены до 20 процентов
17:02
Матвиенко: Проект Минтранса об ограничениях по ручной клади - «чушь» и «провокация»
16:56
Депутата Резника решили наказать за участие в акции 12 июня
16:54
В Английском парке нашли мёртвую женщину
16:49
Минтранс: Авиапассажирам не придётся доплачивать за «привычные вещи» в ручной клади
16:42
«Царскому Селу» подарили «янтарное» яйцо из хрусталя
16:23
«Мажор с Рублёвки» устроил ДТП с 4 пострадавшими в Москве
16:18
Для благотворительных фотосессий фонд AdVita приглашает профессионалов
16:11
Элитный посёлок в Зеленогорске выставлен на торги после банкротства застройщика
16:09
Петербургский школьник получил золото на Международной олимпиаде по физике
15:56
Станция метро «Лиговский проспект» открыта после проверки
15:52
СК ищет богохульство на фотографиях полуодетой невесты в заброшенном храме
15:46
«Вагонмаш» оспаривает 400-миллионные пени за просрочку поставок вагонов в Петербург
15:41
Труба на Союза Печатников не выдержала испытаний
15:28
СМИ: Хоккеист СКА и сборной России пойман на допинге
15:21
Станция метро «Лиговский проспект» закрыта для пассажиров
15:13
В 2017 году на трубы и энергетику в Петербурге потратят 72 млрд рублей
15:10
Женщина-таксист в Кронштадте подвезла пассажира с ножом до Росгвардии
15:00
Петербурженка пыталась остановить лифт и осталась без пальца
14:59
Финляндия подозревает российских контрабандистов в жестоком обращении с нелегалами
14:54
Визит клиентов в офис «Аэлиты-Трэвэл» сопровождает полиция
14:50
Украинец получил 30 суток общественных работ за ношение георгиевской ленты
14:43
Петербуржец плывёт 70 километров по Неве
14:41
Чиновники Смольного изменили прогнозы роста тарифов и собственных зарплат
14:38
В финском городе Савонлинна из-за визита Путина запретили дроны
14:33
Юных областных зацеперов сняли с электрички на Финляндском вокзале
14:10
На берегу Ладоги нашли обглоданного крокодила
14:07
Папеэте закроет «Дом Полинезии» в Петербурге из-за некомпетентности местного персонала
13:59
Алтай, Краснодар, Ставрополье и Крым назвали размеры курортного сбора
13:41
На развязке КАД с Московским шоссе закроют один из съездов
13:29
Полузащитник Кузяев: Отец поставил перед фактом, что «Зенит» покупает меня
13:21
Осужденному за убийство Немцова выплатят 6 тысяч евро
13:14
Общественная палата Петербурга предложила полиции вооружиться дронами
13:11
От Балтийского завода уплыл крупнейший в мире ледокол
12:56
СМИ: Генпрокуратура не доверяет дело владельца «Интарсии» петербургским судам
12:48
Минтранс убрал из бесплатной ручной клади куртки, ноутбуки, фотоаппараты и зонты
12:40
Рухнувшую школу в Мурино и обвалившуюся квартиру в Петербурге проектировала одна компания
12:35
Жильцы дома на Каменноостровском должны сами заказать экспертизу на аварийность
12:25
На Луначарского маршрутка протаранила трамвай
12:16
Защитник Кайо отказался переходить в «Зенит»
12:05
Россиянина задержали за запуск дрона над Минобороны Латвии
11:52
Пробка на севере КАД превысила 10 км
11:46
По делу ставшего аварийным дома на Каменноостровском задержали хозяина квартиры
11:42
Глава ВЦИОМа ответит за рассуждения о «2% дерьма» на ТВ в суде
11:40
Приставы помогли Росприроднадзору получить 630 тысяч с «Прибалтийской»
11:22
Спецпредставитель Госдепа выступил за поставку оружия Украине
11:15
Смольный подсчитал уровень безработицы и среднюю зарплату в Петербурге
11:10
Минприроды будет награждать за выявление экологических нарушений
11:04
В Лапландии будет жарче, чем в остальной Финляндии
10:57
Банк «Югра» подал иск о незаконности действий ЦБ
10:44
Во Всеволожске юные разбойники напали на ребёнка с ножом
10:40
КАД перекрыта из-за ДТП
10:38
Полтавченко пригрозил зачисткой в комитете по строительству
10:37
Петербурженка пожаловалась на соседа-педофила
10:30
Чемпион мира по хоккею Зарипов дисквалифицирован на два года за допинг
10:24
Ростовчанин в Петербурге купил за 800 тысяч угнанный в Италии мотоцикл
10:11
В Псковской области «чёрные копатели» выбросили средневековые артефакты
10:03
Большой проспект В.О. открыт
09:55
Назван состав сборной России по хоккею для участия в Sochi Hockey Open
09:47
Житель Ушаков застрелил предпринимателя и убежал в лес
09:35
СМИ: Госсекретарь США Тиллерсон подумывает об отставке из-за разногласий с Трампом
09:23
Прокуратура начала проверку по факту голодовки в колонии Нижнего Тагила
09:12
Двести российских чиновников и самолёт с едой прибыли в Финляндию к визиту Путина
09:04
В Белом доме разъяснили позицию Трампа по новым санкциям против России
08:52
В двух районах Петербурга повторно испытывают теплосети
08:44
КГИОП: Хозяину квартиры на Каменноостровском не разрешали перепланировку
08:38
На «Электросиле» очередь на вход из-за тотального досмотра пассажиров
08:25
На Митрофаньевском шоссе грузовик упал в котлован
Предыдущие новости
Архив материалов
Строительство
Версия для печати
25.07.2017 17:22
0 Комментариев

Старое жилье сдает позиции

Новостройка или готовое жилье, пригород или город, пешком или на автомобиле, пока покупатели выбирают, средние цены на первичном и вторичном рынках Петербурга сравнялись.
Старое жилье сдает позиции

Средние цены «квадрата» в новостройках и на вторичном рынке сравнялись не вчера: еще летом 2015 года они уже были почти идентичны. Сегодня – порядка 108 тыс. руб. на первичном рынке, 107,2 тыс. руб. – цены предложения на рынке готового жилья. Причем в последнем случае это так называемые цены «ожидания» – в ходе сделки стоимость снижается, и по итогам составляет порядка 95,3 тыс. руб.

Но средняя цена не дает представление о реальности. А она такова, что стоимость, конечно, по-прежнему различается. Но тут все зависит от многих факторов. Хочешь жить в более комфортных условиях в готовом доме в обжитом районе в Петербурге – приготовь около 3 млн. руб. А не имеешь такой суммы, придется выбирать между жильем в старом доме где-нибудь в Красном селе или новой квартирой в пригороде, допустим, в Мурино. И большинство выбирает второе. Кстати, на Мурино приходится 40% областных продаж.

«Хрущевки» не предлагать

Расслоение на вторичном рынке сегодня на лицо. «Хрущевки», «брежневки», «корабли» потеряли в цене 20-25% за последние два года. Стоимость «квадрата» здесь начинается в реальных сделках от 65 тыс. руб. Тогда как «новая вторичка» как минимум не падала в цене, а кое-где и росла. И стоимость квадратного метра здесь вовсе не средние 107,2 тыс. руб., а до 140-150 тыс. руб. А это немало. При этом люди хотят жить в более комфортных условиях: не тех, на которые соглашались покупатели еще пять лет назад. Вот поэтому продажи таких квартир на вторичном рынке стабильны, но объем сделок небольшой. А выбор большинства падает на более дешевое, чем «новая вторичка», строящееся жилье.

Конечно, квартиры на вторичном рынке по-прежнему популярны. Но приобретают сегодня их гораздо реже, чем жилье в новостройках. Так, в прошлом году по данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», на первичном рынке Петербурга было продано порядка 55 600 квартир. И это без учета пригородов. На вторичном рынке – как минимум в два раза меньше. Так было не всегда: еще лет пять назад соотношение было другим, а в 2007-м назад и вовсе сделок на вторичном рынке было существенно больше, чем на первичном.

За десять лет объем предложения строящейся недвижимости увеличился в разы: до 5 млн кв. м. И появились предложения по доступным ценам в пригородах. Именно появление крупных проектов в пригородной зоне, где студию можно купить за 1,5-1,8 млн руб. – это и есть основная причина, по которой первичный рынок сегодня опережает вторичный. Ведь более 60% покупок сегодня – это квартиры в крупных микрорайонах.

От комнат – к студиям

«В 2015-2016 годах предпочтения покупателей ожидаемо сместились от комнат в «коммуналках» старого фонда в центре города к студиям и однокомнатным квартирам в новостройках в популярных пригородах Мурино и Кудрово, – рассказывает Сергей Дроздов, генеральный директор агентства «Петербургская Недвижимость». – Ведь по цене комнаты и студии сегодня практически сопоставимы. При этом ликвидность первых постоянно снижается, потому что люди хотят жить в более комфортных условиях, чем быт петербургской коммуналки».

Ценность жилья, когда оно приобретается за собственные деньги, заведомо выше, чем подаренного государством. И требования к нему, соответственно, тоже. «Люди не хотят мириться с плохими планировками, большими счетами за отопление, грязными лестницами, плохо работающими лифтами, – уверен Артем Босов, директор по продажам ГК «Ленстройтрест». – Поэтому, выбирая новую квартиру, люди все чаще смотрят на благоустройство дворов, функциональность мест общего пользования, наличие и организацию общественных пространств в жилом комплексе, на инфраструктуру. И по этим параметрам качественные новостройки превосходят старые «спальники».

«Новостройки обладают рядом существенных преимуществ перед вторичной недвижимостью: новые технологии строительства, современные качественные материалы и инженерные коммуникации, благоустроенные придомовые территории с детскими площадками и многое другое», – согласен Сергей Степанов, директор по продажам компании «Строительный трест».

Безусловно, помимо цены, одно из главных преимуществ первичного рынка – то, что это жилье новое. По словам Веры Сережиной, директора управления стратегического маркетинга и исследований рынка холдинга RBI (входят компании RBI и «Северный город»), для покупателей важно, что в квартире, купленной на первичном рынке, еще никто не жил. Плюс – однородный социальный состав соседей. В домах на вторичном рынке чаще всего такое обеспечить невозможно.

По словам Всеволода Глазунова, директора по маркетингу и рекламе компании Legenda, спрос сместился в сторону жилья на первичном рынке, а выбор – в сторону качественных решений. Люди готовы платить больше, чтобы впоследствии жить в комфортном, качественном и безопасном комплексе. И это общий тренд как для первичного, так и для вторичного рынка недвижимости.

Сверлить не запретишь

Однако новизна может стать и недостатком. Потому что проверять, комфортно ли будет жить в новой квартире, приходится на своем опыте. И не всегда он позитивный. «Приобретая квартиру на вторичном рынке, скорее всего не придется мириться в течение длительного времени с шумными ремонтными работами соседей», – уверен Арсений Васильев, генеральный директор ГК «УНИСТО Петросталь». А, поселяясь в новостройке, в особенности, в той, где предлагаются квартиры без отделки, надо быть готовым к тому, что трели от дрели придется терпеть ежедневно.

«Для тех, кто покупает квартиру у застройщика, важным преимуществом будет возможность выбора наиболее удобного варианта оплаты, – уверена Екатерина Гуртовая, директор по маркетингу и продажам компании «ЮИТ Санкт-Петербург». – Сейчас застройщики, помимо удобной ипотеки, предлагают много различных форм оплаты: рассрочки, нестандартные схемы платежей.  А вот на вторичном рынке это невозможно – требуется или вся сумма сразу, или ипотека, которую получить гораздо сложнее, чем на первичном рынке. И она обойдется дороже: ставки будут выше».

По мнению Марины Мартыненко, руководителя службы маркетинга строительной компании «Норманн», покупатели жилья на вторичном рынке, как правило, уже имеют собственное жилье. А вот покупатели жилья в новостройках имеют накопления на первый взнос и уверенность в собственной готовности оплачивать ипотеку. Хотя сейчас можно приобрести квартиру даже без первого взноса.

Есть сегодня и категория покупателей, которая предпочитает готовое жилье в новостройках – от застройщика или по переуступке прав. Безусловно, сейчас масштаб предложения подобных квартир таков, что его впору признать уже отдельным сегментом. Покупатель может посмотреть жилье, оценить вид из окна… Риск покупки здесь минимален, но есть и недостаток: цена. По данным «Петербургской Недвижимости», по-прежнему в успешных проектах разница между ценой на старте проекта и на этапе его сдачи может достигать 30%.

Тем не менее, такая сделка может оказаться выгоднее, чем покупка на вторичном рынке от частного продавца, ожидания которого часто не соответствуют рыночной ситуации. «Цены на начальном этапе строительства выгоднее, а на завершающем или после сдачи дома в эксплуатацию адекватны стоимости квартир сопоставимых характеристик на вторичном рынке, – отмечает Андрей Останин, директор по продажам Группы «Эталон». – У нас готовые квартиры доступны в семи из четырнадцати объектов, еще два будут сданы в эксплуатацию до конца текущего года».

Принципиальные и богатые

Есть же истинные ценители вторичного рынка, которые могут платить больше за хороший район, соседство с родителями, престижную школу под окном. «Есть те, кто принципиально отдает предпочтение только квартирам на вторичном рынке, руководствуясь страхами вложения средств в долевое строительство или следуя стереотипу «раньше строили лучше», – говорит Арсений Васильев. «Жилье на вторичном рынке расположено в сформировавшихся районах с развитой социальной инфраструктурой, – подтверждает Ольга Баранова, руководитель отдела рекламы и связей с общественностью «MASTER девелопмент». – Такую недвижимость предпочитают семьи со стабильным доходом, которые уже имеют жилье и хотят улучшить свои условия. Они хотят жить в комфортном доме в удобной локации, иметь хороших соседей. И они готовы за это платить».

Марианна Яременко специально для «Фонтанки.ру»


© Фонтанка.Ру

Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (0)
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
«Строительный трест»
25.07.2017 12:55

В «Строительном тресте» состоялась первая электронная регистрация ДДУ

Услуга электронной регистрации договора долевого участия теперь доступна покупателям квартир в строящихся жилых комплексах компании «Строительный трест».
Корпус 4 ЖК «Приневский»
24.07.2017 16:01

Аккредитованы новые объекты ГК «ЦДС»

ПАО «Сбербанк» аккредитовал корпус «В» ЖК «Новое Янино» и корпус 4 ЖК «Приневский». В рамках спецпредложения ставка по кредиту начинается от 8% годовых
«Строительный трест»
24.07.2017 15:52

В ЖК NEWПИТЕР состоялось открытие бульвара Белых Ночей

В субботу, 22 июля, в жилом комплексе NEWПИТЕР в связи с открытием бульвара Белых ночей компания «Строительный трест» и управляющая компания «Наш дом» провели праздник для детей и взрослых.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Элитный посёлок в Зеленогорске выставлен на торги после банкротства застройщика
Медведев оценил качество современной застройки на уровне 1970-х
На Сестрорецком курорте взялись за советское наследие
Вокруг недостроенного паркинга на Тухачевского развивается имущественный конфликт
«Петербургская Недвижимость»: Объем продаж новостроек Петербурга и области вырос за квартал на 5%
Компенсацию за недостроенные квартиры ограничат ста квадратными метрами
«Главстрой-СПб» возглавил рейтинг по вводу жилья за первые полгода 2017
Сдана вторая очередь жилого комплекса у Новоорловского лесопарка
LEGENDA стала победителем в номинации «Девелопер года»
Госстройнадзор разрешил Glorax построить еще один жилой комплекс на Лиговском
Старое жилье сдает позиции
Варламов проиграл петербургским застройщикам
В вишневый сад – из ресторана
На дворе трава…
Покупай и заезжай
Логично жить экологично
Элитка по цене Парнаса
Лига юных - в Мурино появился свой футбольный клуб
Жилье 0+
Есть ли жизнь на первом этаже
Говорим и показываем
Главное
Последнее

«Царскому Селу» подарили «янтарное» яйцо из хрусталя

Петербуржец плывёт 70 километров по Неве

Конкурс от «Фонтанки»: «Умная дача на удачу»

Новости компаний
«Строительный трест»
25.07.2017 12:55
В «Строительном тресте» состоялась первая электронная регистрация ДДУ
Услуга электронной регистрации договора долевого участия теперь доступна покупателям квартир в строящихся жилых комплексах компании «Строительный трест».
Корпус 4 ЖК «Приневский»
24.07.2017 16:01
Аккредитованы новые объекты ГК «ЦДС»
ПАО «Сбербанк» аккредитовал корпус «В» ЖК «Новое Янино» и корпус 4 ЖК «Приневский». В рамках спецпредложения ставка по кредиту начинается от 8% годовых
«Строительный трест»
24.07.2017 15:52
В ЖК NEWПИТЕР состоялось открытие бульвара Белых Ночей
В субботу, 22 июля, в жилом комплексе NEWПИТЕР в связи с открытием бульвара Белых ночей компания «Строительный трест» и управляющая компания «Наш дом» провели праздник для детей и взрослых.
«Главстрой-СПб»
24.07.2017 10:42
Школа в новом жилом районе «Юнтолово» готова на 95%
«Главстрой-СПб», входящая в строительный сектор одной из крупнейших российских диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», приступила к завершающему этапу строительства школы на территории одного из крупнейших проектов в Санкт-Петербурге – новом жилом районе «Юнтолово».
«YouПитер»
22.07.2017 10:00
Введен в эксплуатацию корпус № 20 квартала «YouПитер»
Получена разрешительная документация на ввод первого завершенного дома в составе проекта «YouПитер».
«Солнечный»
21.07.2017 16:39
Введен в эксплуатацию корпус №6 квартала «Солнечный»
Получена разрешительная документация на ввод в эксплуатацию дома №6 в жилом квартале «Солнечный». Построено 180 квартир, общая площадь которых составила 9 161,8 кв. метров.
ЖК «Образцовый квартал 2»
21.07.2017 16:28
ЖК «Образцовый квартал 2» присвоен адрес
ЖК «Образцовый квартал 2» - это новый квартал, который планируется ввести в эксплуатацию в I квартале 2018г. Жилой комплекс расположен в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Теперь у «Образцового квартала 2» есть собственный адрес - улица Кокколевская, дом 7.
«Группа ЛСР»
21.07.2017 10:18
В ЖК «Калина-парк» откроют второй детский сад и начальную школу
«Группа ЛСР» получила разрешение на ввод в эксплуатацию детского сада на 220 мест и начальной школы на 300 мест в жилом комплексе «Калина-парк».
«Строительный трест»
20.07.2017 10:26
«Строительный трест» наблюдает рост продаж коммерческой недвижимости
По итогам первого полугодия текущего года, общий объем продаж в компании «Строительный трест» снизился на 8% относительно аналогичного периода 2016 года.
LEGENDA
19.07.2017 17:10
Снижены ставки на коммерческую недвижимость от LEGENDA
Теперь приобрести коммерческую недвижимость от LEGENDA можно на специальных условиях. «Банк «Санкт-Петербург» снизил ипотечные ставки на объекты в строящихся smart-комплексах компании LEGENDA на 1%.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.