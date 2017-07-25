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25.07.2017 17:17

«Победа» готова снизить цены до 20 процентов

Лоукостер «Победа» заявляет о готовности снизить базовые тарифы, если для всех авиакомпаний отменят обязанность бесплатного провоза багажа.

Как сообщает представитель авиакомпании, если у перевозчиков не будет обязанности включать в любой тариф затраты на провоз 10 кг багажа и ручной клади, «Победа» сможет представить клиентам новые правила, в том числе учитывающие интересы пассажиров, которые летят налегке или хотят сэкономить на перелете».

Необходимость такой меры обусловлена успешным развитием лоукостеров, миссия которых и стоит в том, чтобы предложить «низкую плату за перелет в обмен на отказ от большинства услуг, в которых клиент не нуждается», говорится в сообщении компании 25 июля.

На сегодняшний день, согласно официальным данным, почти 40% пассажиров «Победы» и так не пользуются правом провоза багажа, предпочитая путешествовать налегке. Однако действующее законодательство обязывает авиакомпанию включать эту услугу в тариф, увеличивая его до 20 процентов.

Авиакомпания «Победа» входит в Группу «Аэрофлот», реализуя проект классического низкобюджетного авиаперевозчика. Суть его в том, что пассажир может самостоятельно контролировать итоговую стоимость перелета, выбирая только необходимые ему услуги. В минимальный тариф (999 рублей с учетом всех такс и сборов) входит перелет по выбранному маршруту, провоз багажа до 10 кг в багажном отсеке и личных вещей в салоне, например, дамской сумочки, мужского портфеля или костюма в портпледе. За дополнительную плату можно выбрать определенное место в салоне, оформить провоз багажа сверх бесплатной нормы.

20 июля нижняя палата парламента приняла поправки в Воздушный кодекс, которые предполагают, что авиакомпании смогут взимать плату за багаж с пассажиров с невозвратными билетами. Госдума одобрила проект в трех чтениях. 24 июля комитеты по экономической политике и законодательству Совфеда отклонили документ, отметив, что введение нормы о платном багаже может привести к удорожанию билетов. Позднее комитет по экономической политике законопроект поддержал. 24 июля началось публичное обсуждение новой редакции авиационных правил, которое завершится 4 августа.


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