«Фонтанка» и «Тосно» приглашают на футбол

Еще
13:54 26.07.2017
Пришлите свою новость!
13:46
В России курильщиков и торговцев табаком оштрафовали на 60 миллионов
13:26
Смольный отдал РПЦ участок в Комарово
13:23
Дело экс-главы МЭР Улюкаева передано в Генпрокуратуру
13:15
Археологи обнаружили под Выборгом не встречавшийся ранее в России памятник
13:10
«Зенит» готов расстаться с Хави Гарсией, но не менее чем за 7 млн евро
12:50
Владельца обрушившейся квартиры в доме на Каменноостровском отправили под домашний арест
12:40
За полгода Финляндия депортировала 2100 просителей убежища
12:39
Недостроенный ледокол «Виктор Черномырдин» может пройти по Неве
12:36
Город начал рекламировать велодорожки и рисовать выделенную полосу на Фонтанке
12:35
Распродажа Boutique Sale собрала для фонда AdVita более 130 тыс. рублей
12:21
Полиция объяснила, за что задержала плывшего 70 километров по Неве петербуржца
12:08
В Петербурге мигранта задержали за нездоровый интерес к соседу по коммуналке
12:03
ДТП с мотоциклистом на Кантемировской «нарисовало» на карте пробок «квадраты ада»
11:59
Суд амнистировал менеджеров Мастер-банка по делу об обналичке 13 миллиардов
11:50
В Петербурге пройдёт благотворительная фитнес-вечеринка в пользу «Линии жизни»
11:40
Мать юной петербурженки заявила, что дочь соблазнил бизнесмен
11:34
Дриусси: Даже если не понимаешь, о чем шутит Дзюба, все равно улыбаешься
11:27
Из-за ДТП с автобусом, уронившим столб, встало Выборгское шоссе
11:23
Единственная петербурженка на ЧМ по легкой атлетике выступит под нейтральным флагом
11:18
Петербуржец развращал девятиклассника у дома в Металлострое
11:16
«Зенит» отправился на первый еврокубковый матч сезона без Смольникова
11:10
Петербургского обнальщика принудительно лишили квартиры
11:09
Совфед: В ответ на санкции должна последовать «болезненная» для США реакция РФ
10:58
Петербуржец пристрелил жену из ружья
10:46
Из Петербурга зимой откроются регулярные рейсы в китайский Чэнду
10:39
Трамп: США готовят торговое соглашение с Великобританией к её выходу из ЕС
10:38
Преступники похитили 4,5 млн из банкомата на проспекте Энгельса
10:32
Два тяжёлых грузовика не поделили виадук перед Тосно
10:26
В Пушкине у двоих мужчин забрали шесть килограммов наркотиков
10:15
«Дмитрий Донской» спрятался в петербургском тумане
09:57
Число изнасилований в Финляндии выросло на 23 процента
09:45
В Петербурге подан иск о банкротстве завода «Ильич»
09:32
Легковушка на КАД побилась из-за звука лопнувшего у фуры колеса
09:23
Российские бомбардировщики Ту-22 над Чёрным морем сопроводил британский истребитель
09:16
Мальчик из Кузнечного попал в реанимацию, сорвавшись с гранитной глыбы
09:03
Эксперимент с тотальным досмотром петербуржцев в метро продлили
08:47
В Совфеде назвали новые санкции против России ловушкой для Трампа
08:35
В Кировском районе второй день проводят испытания теплосетей
08:24
Цена барреля Brent поднялась выше 50 долларов
08:17
В массовом ДТП с молоковозом на КАД пострадали трое
08:10
Трассу «Кола» перекроют в двух местах — на 45 минут и 2 часа
08:01
Delta опровергла отказ в услугах пассажиру-россиянину из-за Крыма
01:19
Очевидцы: На Наличной улице забил фонтан воды
01:17
В Музее искусства Санкт-Петербурга объединили керамику и свет
01:05
Петербуржец доплыл по Неве до отдела полиции
00:51
Черноморский флот РФ за три года получил более 50 кораблей и катеров
00:27
Подполковнику ГУСБ за ложные доносы прокуратура Петербурга просит условный срок
00:21
Конгресс США принял законопроект по антироссийским санкциям
00:12
Сенат США проголосовал за начало обсуждения законопроекта по отмене Obamacare
00:05
В Петербурге обокрали автосалон, отключенный от электричества за неуплату
25/07
СМИ: у трёх хоккеистов СКА проблемы с допингом
25/07
Убийцу и жертву в Ушаках связали бизнес-кольца
25/07
У петербуржцев чаще других россиян выявляют хронические гепатиты
25/07
Российские ватерполисты вылетели из четвертьфинала чемпионата мира
25/07
Комплекс по выращиванию шампиньонов в Тихвине "ушел" за долги
25/07
Apple запустит в России программу обмена старых iPhone на новые
25/07
Смольный не смог отстоять логотип студии Лебедева в суде
25/07
Арбитраж 15 августа рассмотрит иск банка «Югра» к Банку России
25/07
Вертолет увез с КАД ребенка
25/07
Юлия Ефимова извинилась за "бронзу"
25/07
ЦСКА обыграл АЕК в Лиге чемпионов
25/07
Прачечную на улице Седова реконструируют под детский центр
25/07
Госдеп США: Тиллерсон никуда не уходит
25/07
Путин и вице-президент Ирака обсудили поставки танков Т-90
25/07
СМИ: Манчини еще не одобрил подписание Конти из "Колона"
25/07
Совет Федерации одобрил закон о компенсационном фонде
25/07
Банк «Санкт-Петербург» вышел на рынок онлайн-касс
25/07
Ефимова проиграла стометровку брассом
25/07
Петербуржцы спроектируют судно для перевозок на линии Сахалин - Курилы
25/07
Очередь к метро «Электросила» растянулась до соседней улицы
Предыдущие новости
Архив материалов
Викторины
Версия для печати
26.07.2017 10:50
1 Комментариев

«Фонтанка» и «Тосно» приглашают на футбол

У читателей «Фонтанки» есть шанс бесплатно попасть на футбольный матч «Тосно» - Зенит» 30 июля на стадионе «Петровский». Для этого нужно лишь правильно ответить на 7 вопросов нашей викторины «Что вы знаете про «Тосно»?
«Фонтанка» и «Тосно» приглашают на футбол

В это воскресенье, 30 июля, в рамках третьего тура состоится первое в истории чемпионатов страны ингерманландское дерби. На стадионе «Петровский» ФК «Тосно» принимает «Зенит».

Вашему вниманию представляется простая викторина о «Тосно» из 7 вопросов. Среди правильно ответивших «Фонтанка» слепым методом выберет пятерых счастливчиков и вручит 5 билетов на игру «Тосно» – «Зенит». Начало матча в 20:00.  

Торопитесь, мы принимаем ответы только до 28 июля, 18 часов. Присылайте ваши ответы, не забывайте указывать свои данные (эл. почту и телефон). Иначе мы не вручим вам приз.

Награждение победителей состоится в эту пятницу, 28 июля, в редакции «Фонтанки» на улице Зодчего Росси. Вручать билеты будет нападающий «Тосно» Евгений Марков.

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (1)
george
26 июля 2017 г. 12:41
Что-то глючит у вас... Ответы ввёл, а email-телефон ввести не удалось — форма автоматически отправилась сама по себе...
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Детский сад в Риверсайде
26.07.2017 12:30

Спрос на коммерческие помещения в ЖК растёт

«Петербургская Недвижимость» – эксклюзивный брокер по продаже коммерческих помещений в жилых комплексах Setl City и компаний-партнеров – подвела итоги полугодия.
RBI
26.07.2017 10:39

RBI поделился своим видением ситуации на рынке недвижимости

Эксперты ведущих девелоперских компаний Петербурга собрались вместе, чтобы обсудить результаты первого полугодия 2017 года.
Аэрофлот
26.07.2017 10:35

Аэрофлот комментирует информацию о пикете, организованном профсоюзом ШПЛС

В связи с опубликованной некоторыми СМИ информацией о пикете, проведенном якобы сотрудниками Аэрофлота, авиакомпания сообщает.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Приложились-освятились: какие православные святыни гостили в Санкт-Петербурге
Читатели «Фонтанки» раньше других увидят отреставрированный «Твин Пикс»
Викторина: 7 древнейших профессий
Викторина: Узнайте памятник архитектуры
Викторина «Фонтанки»: не найти ответа, если мозга нету
«Бандитский Петербург» - обратный билет
Викторина: Джакомо Кваренги. Знаем ли мы его творчество?
Викторина: Знаете ли вы "Калевалу"?
Викторина: Красиво врать не запретишь
Викторина: Nokia 3310 - хоть утопить, хоть подвесить
«Фонтанка» и «Тосно» приглашают на футбол
Викторина: дадут ли вам льготный автокредит?
Тест: Взяли бы вас в таксисты?
Бумажный тигр или радиоактивный пепел: кто может потягаться в красноречии с Путиным
15 "детских" задач на логику
Викторина "Фонтанки": Шерлок к нам приходит
Верю-не верю: викторина «Фонтанки» на трезвость ума
Готовы ли вы стать нефтяником?
Викторина «Фонтанки»: Здравствуй, Ваня!
Бизнес-викторина: Договоритесь ли вы с Трампом?
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Археологи обнаружили под Выборгом не встречавшийся ранее в России памятник

СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга»

Город начал рекламировать велодорожки и рисовать выделенную полосу на Фонтанке

«Дмитрий Донской» спрятался в петербургском тумане

© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.