«Фонтанка» и «Тосно» приглашают на футбол

У читателей «Фонтанки» есть шанс бесплатно попасть на футбольный матч «Тосно» - Зенит» 30 июля на стадионе «Петровский». Для этого нужно лишь правильно ответить на 7 вопросов нашей викторины «Что вы знаете про «Тосно»?

В это воскресенье, 30 июля, в рамках третьего тура состоится первое в истории чемпионатов страны ингерманландское дерби. На стадионе «Петровский» ФК «Тосно» принимает «Зенит».

Вашему вниманию представляется простая викторина о «Тосно» из 7 вопросов. Среди правильно ответивших «Фонтанка» слепым методом выберет пятерых счастливчиков и вручит 5 билетов на игру «Тосно» – «Зенит». Начало матча в 20:00.

Торопитесь, мы принимаем ответы только до 28 июля, 18 часов. Присылайте ваши ответы, не забывайте указывать свои данные (эл. почту и телефон). Иначе мы не вручим вам приз.

Награждение победителей состоится в эту пятницу, 28 июля, в редакции «Фонтанки» на улице Зодчего Росси. Вручать билеты будет нападающий «Тосно» Евгений Марков.