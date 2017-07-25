Матвиенко: Проект Минтранса об ограничениях по ручной клади - «чушь» и «провокация»

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала проект акта Минтранса РФ о нормах провоза ручной клади в самолетах.

«Такое ощущение, что этот нормативный акт вы выпустили впопыхах, потому что сенаторы его потребовали. Он носит провокационный характер, чтобы сорвать принятие этого закона, у меня такое ощущение», – цитируют информагентства её выступление на пленарном заседании Совфеда 25 июля.

Напомним, сегодня Совет Федерации одобрил ранее принятый Госдумой проект закона, который разрешает авиаперевозчикам продавать невозвратные билеты без багажа.

Одновременно Минтранс опубликовал проект изменений в авиационных правилах, который предлагает установить минимальный вес ручной клади в 5 кг. Из списка вещей, которые пассажир может бесплатно взять с собой в салон самолёта, помимо ручной клади, исключены верхняя одежда, ноутбуки, мобильные телефоны, фотоаппараты и видеокамеры. Именно это абсурдное ограничение вызвало недовольство у спикера Совфеда, однако позднее Минтранс разъяснил, что эти вещи на борт пронести всё же можно, но в составе всё тех же допустимых 5 кг.