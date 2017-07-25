Депутата Резника решили наказать за участие в акции 12 июня

Депутата ЗакСа Петербурга Максима Резника вызвали в 78-й отдел полиции для составления протоколов по итогам акции 12 июня.

«Мне позвонил старший инспектор центра организации применения административного законодательства ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Кирилл Голодной и пригласил для составления протоколов в 78-й отдел полиции по статьям 20.2 (Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания) и 19.3 (сопротивление полиции) КоАП», – рассказал депутат «Фонтанке» 25 июля.

Он отметил, что инспектор не сообщил, получено ли им разрешение прокурора города для составления протокола в отношении парламентария.

«Сотруднику ГУ МВД я заявил, что мне требуется адвокат, в связи с чем попросил перенести встречу на четверг», – добавил Резник.

Напомним, что 12 июня на Марсовом поле прошла антикоррупционная акция сторонников Алексея Навального. В рамках несогласованного митинга было задержано более 600 человек. В частности, был задержан, но отпущен за неимением санкции прокурора и Максим Резник. По словам законодателя, на Марсовом поле он занимался пресечением противоправных действий сотрудников полиции.

В связи с намерением наказать депутата спустя 1,5 месяца после акции «Фонтанка» запросила в ГУ МВД комментарии.