Минтранс: Авиапассажирам не придётся доплачивать за «привычные вещи» в ручной клади

Минтранс России пояснил свое видение новых правил перевозки багажа, и в частности ручной клади в самолётах. Ведомство сообщило, что предлагает «оптимизировать набор ручной клади, не исключая из неё привычные вещи для пассажира на борту».

Министерство разработало проект изменений в федеральные авиационные правила на основе изменений в Воздушный кодекс. Документ регулирует вопросы перевозки пассажиров по договору, не предусматривающему норму бесплатного провоза багажа.

В проекте, в частности, предлагается установить минимальный вес ручной клади, которую пассажир может провозить на борту воздушного судна. «Эта норма должна быть не менее 5 кг, а перевозчиком может быть изменена и в сторону увеличения», – обнадёживает пресс-служба Минтранса.

Также проектом предусмотрено то, что дополнительно пассажир без предъявления для взвешивания сможет провезти такие вещи, как дамская сумочка или портфель, детское питание на время полета, костюм в портпледе, детская люлька при перевозке ребенка, костыли, складная кресло-коляска для лиц с ограниченными возможностями. «Оптимизация этого перечня» (фактически — исключение из него ряда необходимых вещей, вплоть до мобильного телефона) проведена на основе исследований, выявивших наименее востребованные предметы, которые пассажиры обычно берут с собой на борт самолета помимо ручной клади, отмечают в ведомстве.

«В то же время пассажиру не запрещено убирать в ручную кладь: папку для бумаг, зонтик, трость, букет цветов, верхнюю одежду, печатные издания для чтения в полете, сотовый телефон, фотоаппарат и видеокамеру, что, по сути, всегда и находится в ручной клади у пассажира. Таким образом, перечисленные вещи могут быть включены в минимальную норму ручной клади в размере 5 кг», – говорится в сообщении.

Эта версия проекта в настоящее время проходит процедуру публичных обсуждений и не является окончательной. В Минтрансе подчеркивают, что проект изменений будет в обязательном порядке доработан с учетом предложений экспертов и общественности в рамках публичного обсуждения, которое уже началось.