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25.07.2017 16:54

В Английском парке нашли мёртвую женщину

Следственный комитет выясняет обстоятельства гибели человека, на останки которого прохожие наткнулись в парке Петродворцового района Петербурга 25 июля.

Как стало известно «Фонтанке», мёртвую женщину гуляющие в Английском парке обнаружили ещё в половине двенадцатого утра. Продолжительное время, которое прошло после смерти, не позволило криминалистам даже приблизительно определить возраст погибшей на месте. Точные причины смерти будут известны после того, как тело осмотрят судмедэксперты.

Читатели уточнили, что специалисты всё ещё работают на месте происшествия (служебные машины заметили ближе к станции Старый Петергоф), и припомнили, что несколько лет назад в парке уже совершали уголовное преступление.

Читатель «Фонтанки»

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