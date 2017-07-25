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25.07.2017 18:20

На набережной реки Фонтанки двор превратился в озеро

Все подступы к одному из домов в Адмиралтейском районе Петербурга 25 июля оказались в воде из-за не выдержавшей гидравлических испытаний трубы с горячей водой.
На набережной реки Фонтанки двор превратился в озеро

Как сообщили «Фонтанке» читатели, труба дала сбой во дворе одного из домов по набережной реки Фонтанки. К половине пятого вечера придомовая территория больше напоминала небольшое озеро. Местные жители пробирались от парадной к подтопленным автомобилям по щиколотку в воде, но температуру определить не смогли. Залившая двор вода показалась им холодной.

В пресс-службе «Теплосети Санкт-Петербурга» уточнили, что дефектной оказалась труба с горячей водой у дома 197. Вытекание уже локализовали, а вода ушла в канализационные люки.

Напомним, аварийной бригаде компании сегодня уже пришлось сушить улицу Союза Печатников в том же Адмиралтейском районе, где теплосети испытывают повторно. Горячая вода у жителей квартала отключена до 26 июля.


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