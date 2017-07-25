Фонд "Энергия Жизни" и компания Dostaевский завершили благотворительную акцию

Не в первый раз Dostaевский, служба доставки еды на дом в северной столице, принимает участие в благотворительных акциях. Точнее, не просто принимает участие, а выступает организатором.

На этот раз счастливчиком стал маленький пациент ДГКБ № 5.

С самого раннего возраста у ребёнка было диагностировано заболевание, требовавшее незамедлительной помощи специалистов – установки специального шпунта и последующей реабилитации. Оказать ее в провинциальном городе не могли, а переезд и проживание в Санкт-Петербурге, равно как и расходы на шпунт и его установку, для семьи мальчика были не по карману. Но общими усилиями службы доставки Dostaевский и ее неравнодушными клиентами требуемая сумма была собрана за 45 дней.

Анатолий Пшегорницкий уже давно занимается благотворительностью и поддерживает фонд "Энергия Жизни", и именно благодаря его помощи многие дети получили своевременную помощь. Ведь деньги – это то немногое, что может спасти детские жизни и подарить им право на нормальную жизнь.

По словам Владимира Овеляна, генерального директора службы доставки, компания не собирается останавливаться, планирует и в дальнейшем оказывать нуждающимся помощь. Отдельной благодарности генерального директора Dostaевского были удостоены все те, кто не прошел мимо чужой беды. По достоинству мероприятие оценено и Людмилой Исанкиной, главврачом ДГКБ № 5, отметившей, насколько просто рядовым гражданам проявлять участие – сделать заказ на дом, запостить в соцсеть его фото, и тем самым подарить надежду ребенку и его близким.

Кроме сотрудничества с детской больницей № 5, самым крупным подобным заведением в Санкт-Петербурге, каждый год оказывающим помощь 60 тыс. ребят, Dostaевский плотно работает и с другими городскими стационарами. Кроме этого, компания знаменита организацией мероприятий под своей эгидой – марафонов и иных акций с благотворительными целями.