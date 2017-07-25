«Мажор с Рублёвки» устроил ДТП с 4 пострадавшими в Москве

Четыре человека пострадали в результате аварии, произошедшей утром 25 июля на Волоколамском шоссе в Москве. Столкнулись несколько автомобилей. У Merсedes S500 от удара вырвало двигатель, машина сгорела.

По предварительной версии, водитель «Мерседеса» выехал на встречную полосу, где врезался в две машины. Разлетевшись, легковушки задели еще два автобуса. СМИ называют имя виновника ДТП.

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