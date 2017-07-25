Элитный посёлок в Зеленогорске выставлен на торги после банкротства застройщика

Элитный посёлок «Мариньи» в Зеленогорске выставлен на торги двумя лотами. Застройщик проекта обанкротился вслед за своим кредитором несколько лет назад. Распродажа его имущества назначена конкурсным управляющим на 29 июля.

В основной лот вошли 11 земельных участков юго-западнее Приморского шоссе и 4-й Пляжевой улицы, общей площадью более 32 тыс. кв. метров, каждый размером от 2,1 до 5,8 тыс. кв. метров, и 4 нежилые «дачи» на 1-й Пляжевой улице, каждая площадью от 234 до 359 кв. метров. Общая стоимость имущества в лоте – 177,6 млн рублей. Второй лот — блок-контейнер 24 на 5 метров, стоимостью 24 тыс. рублей.

Поселок «Мариньи», который строило одноименное ООО, предлагался клиентам как жилье класса «делюкс» – дома в сосновом лесу, в 100 метрах до Финского залива, выполненные в стиле «северный модерн», рядом яхт-клуб, на территории — детский центр. Застройщик поселка был клиентом Мастер-банка, у которого Центробанк в 2013 году отозвал лицензию. Вслед за этим ООО «Мариньи» подало иск о признании себя банкротом. А в марте 2016 года Петербургская сбытовая компания отключила электроснабжение в поселке из-за долгов за электричество.