Еще
17:55 25.07.2017
Пришлите свою новость!
17:42
Коллапс у моста Александра Невского связывают с мощами
17:23
Сервер ФНС упал в последний день приема деклараций по НДС
17:17
«Победа» готова снизить цены до 20 процентов
17:02
Матвиенко: Проект Минтранса об ограничениях по ручной клади - «чушь» и «провокация»
16:56
Депутата Резника решили наказать за участие в акции 12 июня
16:54
В Английском парке нашли мёртвую женщину
16:49
Минтранс: Авиапассажирам не придётся доплачивать за «привычные вещи» в ручной клади
16:42
«Царскому Селу» подарили «янтарное» яйцо из хрусталя
16:23
«Мажор с Рублёвки» устроил ДТП с 4 пострадавшими в Москве
16:18
Для благотворительных фотосессий фонд AdVita приглашает профессионалов
16:11
Элитный посёлок в Зеленогорске выставлен на торги после банкротства застройщика
16:09
Петербургский школьник получил золото на Международной олимпиаде по физике
15:56
Станция метро «Лиговский проспект» открыта после проверки
15:52
СК ищет богохульство на фотографиях полуодетой невесты в заброшенном храме
15:46
«Вагонмаш» оспаривает 400-миллионные пени за просрочку поставок вагонов в Петербург
15:41
Труба на Союза Печатников не выдержала испытаний
15:28
СМИ: Хоккеист СКА и сборной России пойман на допинге
15:21
Станция метро «Лиговский проспект» закрыта для пассажиров
15:13
В 2017 году на трубы и энергетику в Петербурге потратят 72 млрд рублей
15:10
Женщина-таксист в Кронштадте подвезла пассажира с ножом до Росгвардии
15:00
Петербурженка пыталась остановить лифт и осталась без пальца
14:59
Финляндия подозревает российских контрабандистов в жестоком обращении с нелегалами
14:54
Визит клиентов в офис «Аэлиты-Трэвэл» сопровождает полиция
14:50
Украинец получил 30 суток общественных работ за ношение георгиевской ленты
14:43
Петербуржец плывёт 70 километров по Неве
14:41
Чиновники Смольного изменили прогнозы роста тарифов и собственных зарплат
14:38
В финском городе Савонлинна из-за визита Путина запретили дроны
14:33
Юных областных зацеперов сняли с электрички на Финляндском вокзале
14:10
На берегу Ладоги нашли обглоданного крокодила
14:07
Папеэте закроет «Дом Полинезии» в Петербурге из-за некомпетентности местного персонала
13:59
Алтай, Краснодар, Ставрополье и Крым назвали размеры курортного сбора
13:41
На развязке КАД с Московским шоссе закроют один из съездов
13:29
Полузащитник Кузяев: Отец поставил перед фактом, что «Зенит» покупает меня
13:21
Осужденному за убийство Немцова выплатят 6 тысяч евро
13:14
Общественная палата Петербурга предложила полиции вооружиться дронами
13:11
От Балтийского завода уплыл крупнейший в мире ледокол
12:56
СМИ: Генпрокуратура не доверяет дело владельца «Интарсии» петербургским судам
12:48
Минтранс убрал из бесплатной ручной клади куртки, ноутбуки, фотоаппараты и зонты
12:40
Рухнувшую школу в Мурино и обвалившуюся квартиру в Петербурге проектировала одна компания
12:35
Жильцы дома на Каменноостровском должны сами заказать экспертизу на аварийность
12:25
На Луначарского маршрутка протаранила трамвай
12:16
Защитник Кайо отказался переходить в «Зенит»
12:05
Россиянина задержали за запуск дрона над Минобороны Латвии
11:52
Пробка на севере КАД превысила 10 км
11:46
По делу ставшего аварийным дома на Каменноостровском задержали хозяина квартиры
11:42
Глава ВЦИОМа ответит за рассуждения о «2% дерьма» на ТВ в суде
11:40
Приставы помогли Росприроднадзору получить 630 тысяч с «Прибалтийской»
11:22
Спецпредставитель Госдепа выступил за поставку оружия Украине
11:15
Смольный подсчитал уровень безработицы и среднюю зарплату в Петербурге
11:10
Минприроды будет награждать за выявление экологических нарушений
11:04
В Лапландии будет жарче, чем в остальной Финляндии
10:57
Банк «Югра» подал иск о незаконности действий ЦБ
10:44
Во Всеволожске юные разбойники напали на ребёнка с ножом
10:40
КАД перекрыта из-за ДТП
10:38
Полтавченко пригрозил зачисткой в комитете по строительству
10:37
Петербурженка пожаловалась на соседа-педофила
10:30
Чемпион мира по хоккею Зарипов дисквалифицирован на два года за допинг
10:24
Ростовчанин в Петербурге купил за 800 тысяч угнанный в Италии мотоцикл
10:11
В Псковской области «чёрные копатели» выбросили средневековые артефакты
10:03
Большой проспект В.О. открыт
09:55
Назван состав сборной России по хоккею для участия в Sochi Hockey Open
09:47
Житель Ушаков застрелил предпринимателя и убежал в лес
09:35
СМИ: Госсекретарь США Тиллерсон подумывает об отставке из-за разногласий с Трампом
09:23
Прокуратура начала проверку по факту голодовки в колонии Нижнего Тагила
09:12
Двести российских чиновников и самолёт с едой прибыли в Финляндию к визиту Путина
09:04
В Белом доме разъяснили позицию Трампа по новым санкциям против России
08:52
В двух районах Петербурга повторно испытывают теплосети
08:44
КГИОП: Хозяину квартиры на Каменноостровском не разрешали перепланировку
08:38
На «Электросиле» очередь на вход из-за тотального досмотра пассажиров
08:25
На Митрофаньевском шоссе грузовик упал в котлован
Предыдущие новости
Архив материалов
Строительство
Версия для печати
25.07.2017 16:11

Элитный посёлок в Зеленогорске выставлен на торги после банкротства застройщика

Элитный посёлок «Мариньи» в Зеленогорске выставлен на торги двумя лотами. Застройщик проекта обанкротился вслед за своим кредитором несколько лет назад. Распродажа его имущества назначена конкурсным управляющим на 29 июля.

В основной лот вошли 11 земельных участков юго-западнее Приморского шоссе и 4-й Пляжевой улицы, общей площадью более 32 тыс. кв. метров, каждый размером от 2,1 до 5,8 тыс. кв. метров, и 4 нежилые «дачи» на 1-й Пляжевой улице, каждая площадью от 234 до 359 кв. метров. Общая стоимость имущества в лоте – 177,6 млн рублей. Второй лот — блок-контейнер 24 на 5 метров, стоимостью 24 тыс. рублей.

Поселок «Мариньи», который строило одноименное ООО, предлагался клиентам как жилье класса «делюкс» – дома в сосновом лесу, в 100 метрах до Финского залива, выполненные в стиле «северный модерн», рядом яхт-клуб, на территории — детский центр. Застройщик поселка был клиентом Мастер-банка, у которого Центробанк в 2013 году отозвал лицензию. Вслед за этим ООО «Мариньи» подало иск о признании себя банкротом. А в марте 2016 года Петербургская сбытовая компания отключила электроснабжение в поселке из-за долгов за электричество.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
«Строительный трест»
25.07.2017 12:55

В «Строительном тресте» состоялась первая электронная регистрация ДДУ

Услуга электронной регистрации договора долевого участия теперь доступна покупателям квартир в строящихся жилых комплексах компании «Строительный трест».
Корпус 4 ЖК «Приневский»
24.07.2017 16:01

Аккредитованы новые объекты ГК «ЦДС»

ПАО «Сбербанк» аккредитовал корпус «В» ЖК «Новое Янино» и корпус 4 ЖК «Приневский». В рамках спецпредложения ставка по кредиту начинается от 8% годовых
«Строительный трест»
24.07.2017 15:52

В ЖК NEWПИТЕР состоялось открытие бульвара Белых Ночей

В субботу, 22 июля, в жилом комплексе NEWПИТЕР в связи с открытием бульвара Белых ночей компания «Строительный трест» и управляющая компания «Наш дом» провели праздник для детей и взрослых.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Элитный посёлок в Зеленогорске выставлен на торги после банкротства застройщика
Медведев оценил качество современной застройки на уровне 1970-х
На Сестрорецком курорте взялись за советское наследие
Вокруг недостроенного паркинга на Тухачевского развивается имущественный конфликт
«Петербургская Недвижимость»: Объем продаж новостроек Петербурга и области вырос за квартал на 5%
Компенсацию за недостроенные квартиры ограничат ста квадратными метрами
«Главстрой-СПб» возглавил рейтинг по вводу жилья за первые полгода 2017
Сдана вторая очередь жилого комплекса у Новоорловского лесопарка
LEGENDA стала победителем в номинации «Девелопер года»
Госстройнадзор разрешил Glorax построить еще один жилой комплекс на Лиговском
Старое жилье сдает позиции
Варламов проиграл петербургским застройщикам
В вишневый сад – из ресторана
На дворе трава…
Покупай и заезжай
Логично жить экологично
Элитка по цене Парнаса
Лига юных - в Мурино появился свой футбольный клуб
Жилье 0+
Есть ли жизнь на первом этаже
Говорим и показываем
Главное
Последнее

«Царскому Селу» подарили «янтарное» яйцо из хрусталя

Петербуржец плывёт 70 километров по Неве

Конкурс от «Фонтанки»: «Умная дача на удачу»

Новости компаний
«Строительный трест»
25.07.2017 12:55
В «Строительном тресте» состоялась первая электронная регистрация ДДУ
Услуга электронной регистрации договора долевого участия теперь доступна покупателям квартир в строящихся жилых комплексах компании «Строительный трест».
Корпус 4 ЖК «Приневский»
24.07.2017 16:01
Аккредитованы новые объекты ГК «ЦДС»
ПАО «Сбербанк» аккредитовал корпус «В» ЖК «Новое Янино» и корпус 4 ЖК «Приневский». В рамках спецпредложения ставка по кредиту начинается от 8% годовых
«Строительный трест»
24.07.2017 15:52
В ЖК NEWПИТЕР состоялось открытие бульвара Белых Ночей
В субботу, 22 июля, в жилом комплексе NEWПИТЕР в связи с открытием бульвара Белых ночей компания «Строительный трест» и управляющая компания «Наш дом» провели праздник для детей и взрослых.
«Главстрой-СПб»
24.07.2017 10:42
Школа в новом жилом районе «Юнтолово» готова на 95%
«Главстрой-СПб», входящая в строительный сектор одной из крупнейших российских диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», приступила к завершающему этапу строительства школы на территории одного из крупнейших проектов в Санкт-Петербурге – новом жилом районе «Юнтолово».
«YouПитер»
22.07.2017 10:00
Введен в эксплуатацию корпус № 20 квартала «YouПитер»
Получена разрешительная документация на ввод первого завершенного дома в составе проекта «YouПитер».
«Солнечный»
21.07.2017 16:39
Введен в эксплуатацию корпус №6 квартала «Солнечный»
Получена разрешительная документация на ввод в эксплуатацию дома №6 в жилом квартале «Солнечный». Построено 180 квартир, общая площадь которых составила 9 161,8 кв. метров.
ЖК «Образцовый квартал 2»
21.07.2017 16:28
ЖК «Образцовый квартал 2» присвоен адрес
ЖК «Образцовый квартал 2» - это новый квартал, который планируется ввести в эксплуатацию в I квартале 2018г. Жилой комплекс расположен в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Теперь у «Образцового квартала 2» есть собственный адрес - улица Кокколевская, дом 7.
«Группа ЛСР»
21.07.2017 10:18
В ЖК «Калина-парк» откроют второй детский сад и начальную школу
«Группа ЛСР» получила разрешение на ввод в эксплуатацию детского сада на 220 мест и начальной школы на 300 мест в жилом комплексе «Калина-парк».
«Строительный трест»
20.07.2017 10:26
«Строительный трест» наблюдает рост продаж коммерческой недвижимости
По итогам первого полугодия текущего года, общий объем продаж в компании «Строительный трест» снизился на 8% относительно аналогичного периода 2016 года.
LEGENDA
19.07.2017 17:10
Снижены ставки на коммерческую недвижимость от LEGENDA
Теперь приобрести коммерческую недвижимость от LEGENDA можно на специальных условиях. «Банк «Санкт-Петербург» снизил ипотечные ставки на объекты в строящихся smart-комплексах компании LEGENDA на 1%.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.