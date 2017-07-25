Петербургский школьник получил золото на Международной олимпиаде по физике

Ученик петербургского академического лицея «Физико-техническая школа» Станислав Крымский завоевал первое место на Международной физической олимпиаде International Physics Olympiad. Она прошла с 16 по 23 июля в Индонезии, сообщила 23 июля пресс-служба Министерства образования и науки.

«Еще со времен Михаила Васильевича Ломоносова Россия – одна из самых активных стран, участвующих в развитии физики как науки. Мы видели это в достижении наших ученых, мы видим это и в результатах молодых талантов», – отметила министр образования Ольга Васильева.

По словам замдиректора академического лицея Константина Столбова, золото Крымского – первая победа Петербурга на Международной физической олимпиаде за последние девять лет. Парень учится в 10-м классе, хотя большинство его конкурентов были из 11-го. В мае 2017 года Станислав Крымский взял золото на Азиатской олимпиаде по физике, которая проводилась в Якутске.

Международная физическая олимпиада существует с 1959 года, в 2017-м в ней участвовали 88 стран. Школьники решали теоретические и экспериментальные задачи. Кроме Крымского золотые медали России принесли старшеклассники из Москвы, Перми, республики Коми и Воронежа.