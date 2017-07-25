Для благотворительных фотосессий фонд AdVita приглашает профессионалов

Благотворительный фонд AdVita («Ради жизни»), который оказывает помощь людям с онкологическими заболеваниями, приглашает мастеров красоты и фотографов из Санкт-Петербурга к участию в благотворительных летних фотосессиях для своих подопечных.

Напомним, AdVita уже несколько лет проводит дни красоты для своих подопечных. Этот проект назвали «КаКаДу» – Клуб Красивых Дел.

В фонде отмечают, что помощь больным раком не ограничивается оплатой лечения: очень важно человеческое внимание, которое неравнодушные люди могут подарить тем, кто попал в беду. «Несколько лет назад родилась идея провести фотосессию в больнице, отзывы превзошли все наши ожидания – пациенты и члены их семей были очень благодарны за то, что мастера позволили им почувствовать себя стильными и красивыми, ведь в больнице отвыкаешь думать о таких вещах», – рассказали в AdVita.

Сейчас фонд вновь ищет фотографов и мастеров красоты для того, чтобы провести традиционные летние фотосессии в конце июля – августе. И сотрудники AdVita, и их подопечные очень надеются, что найдутся профессионалы, которые смогут подарить несколько часов своего времени тем, кто так соскучился по красоте и свободе.

Желающим принять участие в проекте «КаКаДу» необходимо заполнить форму участника: https://goo.gl/oeB2bo. Дополнительную информацию о проекте также можно узнать на страницах фонда в соцсетях: https://vk.com/kakadu.advita и https://www.facebook.com/kakadu.advita.