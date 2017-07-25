«Вагонмаш» оспаривает 400-миллионные пени за просрочку поставок вагонов в Петербург

ООО «Вагонмаш» подало иск к петербургскому комитету по транспорту на 417 млн рублей. Именно на такую сумму Комтранс насчитал пени за срыв сроков по контракту на поставку поездов для метрополитена.

Информация об иске появилась на сайте арбитража 24 июля, сам он был подан 21-го числа. Как пояснили в Смольном 25 июля, предприятие не согласно с суммой неустойки.

Город заключил с «Вагонмашем» госконтракт на поставку восьми составов 29 апреля 2015 года. Сумма сделки составила 3,8 млрд рублей. Предприятие должно было поставить первый поезд в декабре 2015 года, однако в действительности он поступил с просрочкой в 228 дней. Второй состав ждали в апреле 2016 года (122 дня просрочки), третий состав — в июле 2016 года (56 дней просрочки). Руководство завода объясняло это задержкой при заключении контракта и покупке комплектующих. Далее компания вошла в график поставок.

Интересно, что по предыдущему контракту с «Вагонмашем», от 2012 года, на 3,2 млрд рублей с предприятия также взыскивали пени.

ООО «Вагонмаш» является совместным предприятием чешской Skoda и «Кировского завода», а также единственным конкурентом дочки «Трансмашхолдинга» ОЭВРЗ при поставках для петербургского метро. Выручка по итогам 2015 года (последние доступные данные) составила лишь 10 млн рублей, при этом компания ушла в минус на 133 млн рублей.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что поставки составов от другого поставщика — ОЭВРЗ по контракту на 13,4 миллиарда тоже задерживаются.