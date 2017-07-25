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25.07.2017 15:52

СК ищет богохульство на фотографиях полуодетой невесты в заброшенном храме

Фотосессия в легкомысленном платье в одном из храмов Татарстана всколыхнула чувства православных верующих. Местная епархия грозит небесными карами, а республиканский Следственный комитет высматривает состав преступления в полупрозрачных одеждах модели.

Как сообщает 25 июля пресс-служба следственного управления СК РФ по Татарстану, возмутившие общественность фотографии появились в онлайн-версии свадебного журнала «Совет да любовь», издающегося в Набережных Челнах. На фото 23-летняя прелестница позировала в белом будуарном платье на фоне стен и сбитой отделки заброшенной церкви села Гари Елабужского района.

Целомудренных радетелей за нравственность смутила не только недостаточно плотная ткань юбки, демонстрирующая фигуру и нижнее бельё девушки, но и само место. Жители заявили, что плачевное состояние стен храма не мешает проводить в нём богослужения, и вид девицы оскорбляет святое место.

«Действующий храм или полуразрушенный – не имеет значения», – добавил секретарь Казанского епархиального управления отец Владимир (Самойленко) в беседе с журналистом портала Inkazan. Он рассказал, что сам он скандальных фотографий не видел, но одобрить такой поступок епархия не может. Впрочем, вопрос и выбор наказания для проявившей безрассудство девушки он оставил на волю божию: «Рано или поздно Господь накажет».

В Следственном комитете решили только на высшие силы не надеяться и начали доследственную проверку. Если опасения ведомства подтвердятся, то фотографии непозволительно раздетой невесты закончатся для авторов фотосессии уголовным делом о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий.

Сам «Совет да любовь» на своей странице «ВКонтакте» настаивает, что только отсутствие статуса «действующий» позволило им фотографировать в храме. Но спорить с попранными чувствами верующих в редакции все-таки не рискнули и, извинившись, удалили фотографии.


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24.07.2017 16:04
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