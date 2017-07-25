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25.07.2017 15:41

Труба на Союза Печатников не выдержала испытаний

Труба с горячей водой лопнула днем 25 июля в Адмиралтейском районе Петербурга. На время гидравлических испытаний в районе отключена горячая вода.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», дефект образовался на трубе диаметром 400 мм возле 12-го дома по улице Союза Печатников. Судя по фото, которые в сеть выложили очевидцы, вода разлилась на всю ширину. Чтобы локализовать прорыв, аварийной бригаде пришлось временно перекрыть улицу от Мастерской до Лермонтовского проспекта.

Напомним, компания проводит повторные испытания в Адмиралтейском и Кировском районах. Горячая вода в квартале, где лопнула труба, отключена со вчерашнего дня и вернется в дома завтра, 26 июля.


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