Труба на Союза Печатников не выдержала испытаний

Труба с горячей водой лопнула днем 25 июля в Адмиралтейском районе Петербурга. На время гидравлических испытаний в районе отключена горячая вода.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», дефект образовался на трубе диаметром 400 мм возле 12-го дома по улице Союза Печатников. Судя по фото, которые в сеть выложили очевидцы, вода разлилась на всю ширину. Чтобы локализовать прорыв, аварийной бригаде пришлось временно перекрыть улицу от Мастерской до Лермонтовского проспекта.

Напомним, компания проводит повторные испытания в Адмиралтейском и Кировском районах. Горячая вода в квартале, где лопнула труба, отключена со вчерашнего дня и вернется в дома завтра, 26 июля.