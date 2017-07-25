СМИ: Хоккеист СКА и сборной России пойман на допинге

СМИ стало известно об очередном хоккеисте, провалившем тест Всемирного антидопингового агентства. Им стал игрок хоккейного клуба СКА и сборной России.

О четвёртом за день игроке, попавшемся на допинге, сообщает 25 июля издание «Бизнес Online». Его фамилия не называется. Он отделался «первым и последним» предупреждением, утверждает издание.

Ранее сегодня стало известно, что двухлетнюю дисквалификацию получил четырёхкратный обладатель Кубка Гагарина и трёхкратный чемпион мира нападающий Данис Зарипов. Кроме него сообщалось ещё о двух провинившихся: нападающем «Адмирала» Андрее Коневе и канадском легионере загребского «Медвешчака» Дереке Смите. Первый был дисквалифицирован до 19 ноября 2017 года, второй – до 2 сентября 2018-го.