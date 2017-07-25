В 2017 году на трубы и энергетику в Петербурге потратят 72 млрд рублей

Объем финансирования госпрограммы по развитию систем коммунальной инфраструктуры, энергетики и энергоснабжения в Санкт-Петербурге в 2017 году составит 72 млрд рублей – на 25% больше, чем в 2016 году.

По информации комитета по энергетике и инженерному обеспечению, в 2016 году эффективность реализации программы оценивается в 95,7%. Тогда на нее было выделено 57,5 млрд рублей, в том числе более 14 миллиардов – из бюджета Санкт-Петербурга.

Среди наиболее крупных проектов в сфере теплоснабжения, реализованных в 2016 году, комитет упоминает введение в эксплуатацию второй очереди Юго-Западной ТЭЦ, тепловых сетей для обеспечения Василеостровского намыва, запуск Восточной тепломагистрали и объединенного вспомогательного корпуса на ТЭЦ-14.

В 2016 году в городе реконструировали 154 км сетей водопровода и канализации. Внедрена система ультрафиолетового обеззараживания воды на водозаборах подземных вод в поселках Комарово, Репино и Лисий Нос. Завершено строительство водопровода от Северной до Муринской водопроводной станции. Продолжается строительство кольцующего коллектора по Бассейной улице и подводящего коллектора к канализационным очистным сооружениям Зеленогорска.

В 2016 году в Петербурге построили и капитально отремонтировали более 800 км сетей электроснабжения, завершены первый этап реконструкции подстанции №711, которая будет обеспечивать объекты «Экспофорума», и первый этап реконструкции подстанции «Ленсоветовская».

Реконструировали газопровод высокого давления от Авиагородка до Таллинского шоссе. Проведена газификация населенных пунктов в Петродворцовом районе. В рамках газификации индивидуального жилищного фонда в 2016 году газифицировано 207 домов.

Завершены работы по инженерному обеспечению территории севернее лесопарка «Новоорловский» и особой экономической зоны «Нойдорф». Идет прокладка канализационного коллектора в новой жилой зоне города Красное Село (кварталы 10А, 7). Продолжается инженерная подготовка земельных участков, которые будут выделены многодетным петербургским семьям под индивидуальное строительство.

В 2016 году выполнено освещение на 484 детских и спортивных площадках и 42 пешеходных переходах. Почти на 6% увеличилось количество уличных светильников. В системе городского освещения сегодня внедряется энергосберегающее оборудование.