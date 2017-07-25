Женщина-таксист в Кронштадте подвезла пассажира с ножом до Росгвардии

В машине жительницы Кронштадта вечером 24 июля чуть не подрались пассажиры. Когда один из них схватился за нож, водитель позвонила в полицию.

Как сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, за буйным пассажиром пришлось побегать. Когда один из сидящих на заднем сиденье мужчин отказался платить и достал нож, 44-летняя женщина-таксист остановилась возле 36-го дома по Кронштадтскому шоссе и вызвала помощь. Услышав разговор, хулиган пустился наутёк, так и не оплатив поездку.

Наряд вневедомственной охраны через несколько минут нашел пьяного горожанина в трехстах метрах от места, где остановился Ford Focus. Заметив патрульную машину, он опять попытался сбежать, но был пойман и задержан. Нож изъяли. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.