Петербурженка пыталась остановить лифт и осталась без пальца

Не пожелавшая расстаться с собакой петербурженка лишилась фаланги пальца в неисправном лифте собственного дома. Платить за самовольное поведение потенциально опасной техники будут управляющая и страховая компании.

Как сообщили 25 июля в прокуратуре Петербурга, в лифте одного из домов на Васильевском острове местная жительница пострадала ещё 16 октября 2015 года, когда спускалась на обычную прогулку с собакой. Проблемы с управлением начались сразу, когда женщина вместе с питомцем оказалась в кабине на 15-м этаже и нажала кнопку 1-го. Сначала двери и вовсе не пожелали закрываться, а когда лифт пришёл в движение, то проехал только один этаж и остановился. Воспользовавшись этим, собака выскочила на площадку. Державшая поводок женщина среагировать не успела: двери лифта закрылись, и он продолжил движение, а животное так и осталось на 14-м этаже. Все попытки остановить кабину оказались бесплодными, но женщина всё больше и больше натягивающийся поводок из рук не выпускала.

Поездка закончилась содранной кожей и оторванной фалангой одного пальца. Оставшийся на 14-м этаже питомец не пострадал.

Василеостровский районный суд оценил травмы и общий испуг в 70 тысяч рублей. Выплачивать их будет управляющая компания при поддержке страховщиков.