Визит клиентов в офис «Аэлиты-Трэвэл» сопровождает полиция

В петербургскую турфирму «Аэлита-Трэвэл», которая неделю назад объявила о прекращении деятельности, 25 июля приехала полиция. Очередная группа родителей, у которых из-за финансовых проблем организации может сорваться поездка на соревнования, пришла в офис на Торжковскую требовать возврата денег.

В пресс-службе регионального управления МВД «Фонтанке» подтвердили, что полиция продолжает работать в офисе турфирмы. По предварительной информации, один из клиентов компании попросил сотрудников правоохранительных органов вмешаться в разбирательство между «Аэлитой» и коллективом «Питер-непоседы». Как рассказала «Фонтанке» руководитель «Непосед», 73 участника клуба купили у компании билеты на самолет на 15 августа — в Несебре в этот день проходят хореографические соревнования. После новостей о прекращении работы туроператора родители усомнились, что смогут улететь. «Аэлита-Трэвел» сразу же предложила вернуть деньги, оформила все необходимые документы и 24 июля обещала перечислить сумму клиентам. Но этого так и не произошло, в связи с чем группа из пятнадцати человек пришла лично поговорить с представителями турфирмы.

17 июля стало известно, что из-за смерти владельца здания в Болгарии, с которым у «Аэлиты-Трэвел» был заключен договор аренды, турфирма вынуждена закрыть лагерь «Олимпиум». Порядка пятисот детей из Москвы и Петербурга были вынуждены отказаться от отдыха на Черном море, а деньги за путевки компания собиралась возвращать через страховщиков. При этом на сайте «Аэлиты» еще 18 июля было написано, что закрыто только туроператорское направление, а купить страховку или билет на самолет возможно.

Компании «Аэлита-Трэвэл» не нашлось в российском реестре туроператоров – по нашей информации, фирму из него исключили еще 23 мая. В Северо-Западном отделении Союза туроператоров нашему корреспонденту сообщили, что компания осталась членом ассоциации «Турпомощь». Там также объяснили: чтобы вернуть деньги, необходимо собрать все документы и ждать реакции от страховой фирмы и «Турпомощи», в которую «Аэлита», как член ассоциации, отчисляла минимальные взносы в фонд персональной ответственности.