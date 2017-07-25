Чиновники Смольного изменили прогнозы роста тарифов и собственных зарплат

Базовая ставка для расчета зарплаты госслужащих в Петербурге не будет расти до 2021 года. Ранее предполагалось поднимать ее примерно на 100 рублей в год.

Новые расчета комитета финансов содержатся в документе под названием «Методические указания по формированию заявок главных распорядителей бюджетных средств Санкт-Петербурга, расчетов и обоснований расходов к проекту бюджета Санкт-Петербурга

и планированию бюджетных ассигнований на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». Он появился на сайте ведомства 21 июня.

Согласно его тексту, расчетная единица для исчисления должностного оклада государственного гражданского служащего в 2018 – 2020 годах будет составлять 1 300 рублей. Год назад в аналогичном документе предполагалось, что в 2017 году базовая ставка вырастет до 1400 рублей, а к 2019-му превысит 1600 рублей. Это означало, что зарплаты вырастут за три года почти на четверть.

Частично изменились и прогнозы по росту тарифов. Удорожание холодной воды и водоотведения на 11,2% в год осталось в силе. Что касается электричества, то оно, по более ранним прогнозам, должно было прибавить в цене на 9,6% в 2018 году и на 8,9% в 2019-м. Сейчас до 2020 года предполагается 7-процентный рост каждый год.

По теплоэнергии расчеты изменились незначительно. В предыдущем прогнозе её цена должна была вырасти на 3,5% в 2017 году и на 4,1% в 2018-м. Теперь намечено дорожание на 3,7%, 4% и 4% в ближайшие три года. Трехпроцентное увеличение по газу немного скорректировано: +3,4%, +3,1% и +3%.

Проезд на общественном транспорте будет дорожать примерно на 7% ежегодно.

С 2012 года тарифы на коммунальные услуги повышаются с 1 июля каждый год. «Фонтанка» подробно писала о том, как изменится квитанция для петербуржцев в 2017 году.

Прогнозы по росту потребительских цен Комфин формулирует, исходя из следующих цифр: 5,6% в 2018-м, 5,4% в 2019-м и 5,3% в 2020 годах.