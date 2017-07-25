Юных областных зацеперов сняли с электрички на Финляндском вокзале

Парочка школьников «с ветерком» добралась на электричке из Всеволожска в Петербург, но погулять по городу детям не позволили транспортные полицейские.

Как сообщает 25 июля пресс-служба Управления на транспорте МВД РФ по СЗФО, накануне машинист электропоезда Мельничный Ручей – Финляндский вокзал на подъезде к городу заметил безбилетных пассажиров, пристроившихся между вагонами. Около шести часов вечера, когда состав остановился на вокзале, заигравшихся школьников доставили в отдел полиции. Туда же вызвали их родителей.

Оказалось, что оба – ученики одной из школ во Всеволожском районе Ленобласти. Младшему исполнилось 11 лет, старшему – уже есть 14. По всей видимости, их путешествие началось во Всеволожске, откуда друзья проехали больше двадцати километров.

Итогом получасовой поездки, которая чудом обошлась без травм, стали полученные родителями протоколы о «неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних». Возвращались домой друзья традиционным способом.