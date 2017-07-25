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25.07.2017 14:43

Петербуржец плывёт 70 километров по Неве

Петербургский спортсмен-любитель Алексей Серёдкин в эти минуты пытается проплыть вдоль всей Невы. Пловец уже больше 10 часов находится в воде.
Петербуржец плывёт 70 километров по Неве

Как стало известно «Фонтанке», Серёдкин стартовал от крепости Орешек в 3:45 утра 25 июля. Финиш запланирован у места, где река впадает в Финский залив. Общая дистанция, которую предстоит преодолеть Алексею, составляет около 70 км.

 

«Мы планировали, что заплыв продлится 20 часов. По ходу дистанции были ситуации, что на него чуть было не наехал «Метеор», волнами от барж накрывало. Но пока все нормально. Как мы сегодня выяснили, до нас ничего подобного никто не делал. Один человек доплыл до Ижоры, и он же потом доплыл до черты города, но, насколько я знаю, так далеко еще никто не доплывал, стартуя от крепости Орешек», – заявил Виталий Касьянов, куратор Серёдкина в этом заплыве.

 

Середкин питается раз в полчаса. Его рацион составляют различные перемолотые продукты и антисептики, которые приходится принимать из-за частого заглатывания воды.

Петербуржец плывёт 70 километров по Неве

Спортсмен плывет по правилам заплыва через Ла-Манш. Ему нельзя касаться байдарок сопровождения и других плавательных средств, нельзя выходить из воды и вставать на дно. Даже еду ему кидают с борта.

Напомним, в прошлом году Серёдкин потерпел неудачу при попытке переплыть пролив Ла-Манш от французского берега до английского (33 км). Добиться поставленной цели помешали сильные волны и низкая температура воды. Алексей сошел с дистанции на пятом часу заплыва, успев за это время преодолеть 17 км.

 

 

 


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