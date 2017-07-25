Папеэте закроет «Дом Полинезии» в Петербурге из-за некомпетентности местного персонала

Власти Французской Полинезии — заморской территории Франции, включающей в себя Таити и Маркизские острова, — решили закрыть туристическое представительство в Санкт-Петербурге — «Дом Полинезии» — из-за некомпетентности работавшего русскоязычного персонала.

Как сообщает местная радиостанция Radio 1 со ссылкой на министра по туризму Полинезии Николь Буто, «Дом Полинезии» решено было закрыть из-за проблем с русскоязычным персоналом: сотрудники «ничего не знали о сфере работы, не понимали своей задачи, с ними было сложно связаться».

«После нескольких месяцев работы стало понятно, что миссия не функционирует, во всяком случае в том формате, в каком работают представительства в других странах», — сообщила министр, не исключив, что в будущем аналогичный центр может быть открыт в Москве.

Центр «Дом Полинезии», открывшийся в декабре 2016 года, будет закрыт к концу августа. Управление центром осуществляла российская компания «Центр международного делового и культурного сотрудничества».