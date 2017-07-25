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25.07.2017 13:27
Новые санкции "объединят" Россию, Иран и КНДР
Кто из российских политиков окажется в санкционных списках? Как санкции отразятся на энергетических проектах РФ? И что будет с нашими "друзьями по санкциям"? Обсуждаем в эфире интернет-канала [Фонтанка.Офис] инициативу Конгресса США о введении новых санкций против России.
Обсуждаем инициативу Конгресса США о введении новых санкций против России вместе с российским экономистом, финансистом, директором программы «Экономическая политика» Московского Центра Карнеги Андреем Мовчаном и историком, доктором исторических наук, профессором и завкафедрой связей с общественностью МГИМО Валерием Соловьем.
В студии [Фонтанки.Офис] ведущие Николай Нелюбин и Ольга Маркина, а также спецкорр "Фонтанки" Ирина Тумакова.
Текстовую версию эфира читайте в материале Ирины Тумаковой "Перезагрузка санкций".
Аудиоподкаст эфира:
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