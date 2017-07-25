Полузащитник Кузяев: Отец поставил перед фактом, что «Зенит» покупает меня

Полузащитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Далер Кузяев рассказал о деталях своего перехода из «Ахмата» во вторник, 25 июля.

«Переговоры с «Ахматом» вёл мой отец, а потом он позвонил мне и поставил перед фактом: «Зенит» покупает тебя. Мягко говоря, я обрадовался. Такой шанс выпал, был очень рад. 14-й номер мне посоветовал взять отец. Для меня номер особо не принципиален. За месяц с Роберто Манчини я очень многое узнал о тактике. Чуть ли не каждый день работали над этим. Также много времени уделялось силовой и скоростной работе», — заявил Кузяев в интервью клубному телевидению.

Именно Кузяев стал автором первого гола «Зенита» в сезоне-2017/18. В матче против «СКА-Хабаровска» 16 июля он открыл счет голам сине-бело-голубых в новом чемпионате на 52-й минуте встречи.

Далер Кузяев в 2011 – 2012 годах играл за молодежку «Зенита», но затем покинул команду. С 2014 до 2017 года выступал за «Терек» (с 2017 года – «Ахмат»). За грозненцев отыграл 70 матчей, в которых ни разу не забил. Его гол в ворота «СКА-Хабаровска» стал первым в профессиональной карьере.