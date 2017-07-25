Осужденному за убийство Немцова выплатят 6 тысяч евро

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил выплатить осужденному за убийство Бориса Немцова Темирлану Эскерханову 6 тысяч евро. Обращения остальных осужденных в ЕСПЧ были отклонены. Решение суда опубликовано на официальном сайте 25 июля.

Как пишет ЕСПЧ, трое заявителей жаловались на условия содержания под стражей: в следственном изоляторе они жили на площади 3 квадратных метра, без вентиляции, в условиях повышенной влажности, при нехватке дневного света, доступ к питьевой воде и душу был ограничен. С доводами Эскерханова суд согласился, а жалобы братьев Анзора и Шадида Губашевых отклонили по причине разглашения ими параметров досудебного соглашения с российским правительством.

Приговор по делу об убийстве политика был вынесен 13 июля 2017 года. Московский окружной военный суд дал 20 лет колонии бывшему бойцу чеченского батальона внутренних войск «Север» Зауру Дадаеву, которого признали непосредственным исполнителем преступления. Его подельники получили от 11 до 19 лет лишения свободы.

Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту в ночь на 28 февраля 2015 года.