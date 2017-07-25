Общественная палата Петербурга предложила полиции вооружиться дронами

Члены Общественной палаты Петербурга обратились к главе Управления Министерства внутренних дел по городу и Ленинградской области Сергею Умнову с просьбой внедрить в работу полиции квадрокоптеры.

Как сообщили в Общественной палате 25 июля, член организации Андрей Малков считает, что петербургской полиции пора перенимать европейский опыт и обратиться за помощью к высоким технологиям. Один из способов улучшить показатели по борьбе с преступностью — рассматривать город с воздуха с помощью дронов.

«Они помогут полицейским не только находить пропавших людей, фотографировать места преступлений или получать информацию о дорожных инцидентах, но также противодействовать преступлениям против дикой природы на побережье и в лесах», – прокомментировал инициативу Малков.

Напомним, с помощью дронов с преступностью уже с прошлого года борются в соседней Финляндии. В России же все еще решается вопрос об их использовании с точки зрения закона — с 5 июля изобретаемые беспилотные аппараты нужно ставить на учет в ФСБ, но как должен проходить сам процесс, чиновники пока не определили.