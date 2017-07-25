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25.07.2017 13:11

От Балтийского завода уплыл крупнейший в мире ледокол

Балтийский завод лишился подряда на постройку дизель-электрического ледокола «Виктор Черномырдин» проекта 22600, которым занимался с 2012 года. Работа ушла к другим судостроителям из «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) — на Адмиралтейские верфи. Необходимые документы и расчеты уже переданы на предприятие.

Решение на обеих верфях не комментируют, ссылаясь на то, что все вопросы взаимодействия между предприятиями это компетенция корпорации.  В ОСК уточнили, что хотя достройкой судна займутся Адмиралтейские верфи, формально исполнять заказ и сдавать и сдатчиком проекта будет числиться Балтийский завод.

«ОСК рассматривает такой вопрос прежде всего с точки зрения балансирования загрузки предприятий с целью соблюдения актуальных сроков строительства. Это – логистическое решение, которое позволит ОСК сдать ледокол в срок. Перевод заказа на Адмиралтейские верфи не меняет контрактных обязательств, БСЗ так и остается основным сдатчиком и строителем этого судна. Судно будет сдано в актуальные сроки, согласованные с заказчиком», – сообщил официальный представитель корпорации Роман Черниговцев.

Отметим, сроки строительства «Виктора Черномырдина» с самого начала неоднократно переносились. Заложенное в октябре 2012 года судно в 2014 году, за год до официальной сдачи, отставало от графика постройки больше чем на два года. Судно спустили на воду в декабре 2016-го. Уже тогда срок его сдачи был перенесен на 2018 год. 

Две недели назад стало известно, что президент России Владимир Путин поручил перенести сроки сдачи ледокола «Арктика», который также строится на БСЗ. По контракту 2012 года его предполагалось сдать в 2017 году, однако теперь это должно произойти в 2019-м. СМИ писали, что президент потребовал принять кадровые решения в связи со срывом госконтракта, а Счетная палата, Генпрокуратура и ФСБ займутся проверкой проекта.

В тот же день председателем совета директоров ОАО «Балтийский завод» был избран Евгений Загородний, который также заседает в совете директоров Адмиралтейских верфей и является вице-президентом ОСК по гражданскому судостроению.

Справка:

«Балтийский завод» является дочерней структурой ОСК. Выручка за 2016 год составила 330 млн рублей, но чистой прибыли завод не получил, уйдя в минус на 130 млн. ОАО «Балтийский завод» не ведет производственную деятельность, а сдает свое имущество в аренду ООО «Балтийский завод-Судостроение», также «дочке» ОСК, созданной в конце 2011 года.

Дизель-электрический ледокол «Виктор Черномырдин» должен стать самым большим в мире и одним из самых мощных. Длина ледокола будет составлять 142,4 метра, ширина — 29 метров, водоизмещение — 22 тыс. 258 тонн. По проекту, он должен развивать скорость — примерно в 17 узлов, иметь автономность — 60 суток, ледопроходимость — 2 метра. Обслуживать его работу будет экипаж из 38 человек.

Его планируется использовать для проводки судов в ледовых условиях в качестве вспомогательного ледокола в составе сложных караванов на трассе Северного морского пути, а также для самостоятельной проводки судов на мелководных арктических участках и в устьях рек.


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